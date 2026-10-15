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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas grasina Ukrainai: „Nereikėjo pradėti“

2026-10-15 21:21 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-15 21:21
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Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas, nepaisydamas energetinių paliaubų, apie kurias skelbė Donaldas Trumpas, pareiškė, kad Rusija atsiskaitys su Ukrainai už smūgius naftos perdirbimo gamykloms, rašo „Ukrainska Pravda“.

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas, nepaisydamas energetinių paliaubų, apie kurias skelbė Donaldas Trumpas, pareiškė, kad Rusija atsiskaitys su Ukrainai už smūgius naftos perdirbimo gamykloms, rašo „Ukrainska Pravda“.

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„Vakar buvo bandoma smogti kai kurioms naftos perdirbimo gamykloms. Kai kur pataikė, nieko rimto, bet vis tiek tęsia“, – cituojamas V. Putinas.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Putinas pagrasino Ukrainai

Jis apkaltino Ukrainą pradėjus smūgius ir pagrasino pasekmėmis.

„Jie pradėjo – nereikėjo pradėti. Prieš žengiant šį žingsnį, reikėjo tinkamai apgalvoti pasekmes“, – pareiškė jis.

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Plataus masto karą prieš Ukrainą Rusija pradėjo 2022-ųjų vasario 24-ąją. Kremlius savo kruviną agresiją Ukrainoje atsisako vadinti tikruoju vardu ir nuo pat karo pradžios teigia, kad vykdo „specialiąją karinę operaciją“, kurios tikslas, be kita ko, yra „denacifikuoti“ ir „demilitarizuoti“ Ukrainą.

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Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą

Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą, toliau žūsta civiliai.

Žmonių, sužeistų per spalio 15 d. Kyjive surengtą Rusijos drono ataką, skaičius išaugo iki septynių, platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.

„Tarp gyvenamųjų namų Pečerų rajone nukritus priešo bepiločiui orlaiviui sužeisti jau septyni žmonės“, – parašė V. Klyčko.

Pasak jo, trys sužeistieji buvo paguldyti į miesto ligonines, o kitiems medicininė pagalba suteikta įvykio vietoje arba ambulatoriškai.

Ankstesniuose pranešimuose buvo teigiama, kad spalio 15 d. per Rusijos drono ataką Kyjive buvo sužeisti šeši žmonės.

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