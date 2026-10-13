Rusija toliau puola Ukrainos energetiką, nepaisydama kalbų apie paliaubas: ISW įspėja apie Kremliaus planą

Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasis Karo studijų instituto (ISW) ataskaita.
ISW duomenimis, spalio 12 d. Ukraina ir Rusija dar nebuvo sudariusios susitarimo dėl smūgių energetikos infrastruktūrai nutraukimo. Nepaisant diskusijų apie galimas paliaubas, Rusijos pajėgos toliau atakavo Ukrainos energetikos objektus.
Naktį į spalio 12-ąją Rusijos smūgių taikiniais tapo į vakarus nuo Charkivo esanti šiluminė elektrinė, dujų gavybos objektai Charkivo srityje ir naftos bazė Sarnuose, Rivnės srityje.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat pranešė, kad vien spalio 12 d. Rusijos pajėgos atakavo šešis Ukrainos energetikos objektus.
Tuo tarpu tą naktį Ukrainos kariuomenė smūgių Rusijos energetikos infrastruktūrai nesudavė.
V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi visiškoms energetinėms paliauboms. Tačiau Kyjivas tikisi, kad Maskva elgsis taip pat ir oficialiai sutiks su atitinkamu susitarimu.
Ką siūlo Trumpas?
Spalio 11 d. anoniminis Baltųjų rūmų atstovas naujienų portalui „Axios“ patikslino, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimas apie energetines paliaubas buvo susijęs tik su galimu susitarimu. Tuo metu jokio oficialaus Ukrainos ir Rusijos susitarimo dar nebuvo.
Pasak JAV administracijos atstovo, pirminis pasiūlymas numato moratoriumą smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas. Vėliau jis galėtų būti išplėstas, kad apimtų ir kitus energetikos infrastruktūros objektus.
Būtent ribotas šio pasiūlymo pobūdis kelia ISW analitikų susirūpinimą. Jų vertinimu, dabartinėmis sąlygomis toks susitarimas Rusijai gali būti gerokai naudingesnis nei Ukrainai.
Kodėl paliaubos gali būti naudingos Rusijai?
Rusijoje veikia dešimtys naftos perdirbimo gamyklų, o Ukrainoje – tik viena. Todėl moratoriumas smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas galėtų smarkiai apriboti Ukrainos galimybes atakuoti Rusijos energetikos infrastruktūrą, tačiau nesuteiktų lygiavertės apsaugos Ukrainos objektams.
ISW vertinimu, siūlomos sąlygos gali leisti Rusijai ir toliau smogti Ukrainos elektrinėms 2026–2027 metų žiemą. Taip yra todėl, kad pirminis susitarimo variantas numato tik naftos perdirbimo gamyklų, o ne visų energetikos objektų apsaugą.
Taigi Ukraina rizikuoja įsipareigoti nebeatakuoti Rusijai strategiškai svarbių energetikos objektų, o Rusijos pajėgos tuo metu galėtų tęsti smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos sistemą.
ISW pabrėžė, kad pagal tokį scenarijų paliaubos nesuteiktų Ukrainai lygiavertės naudos. Priešingai, jos galėtų sudaryti Maskvai papildomų galimybių tęsti atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą artėjant žiemai ir jos metu.
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