Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija toliau puola Ukrainos energetiką, nepaisydama kalbų apie paliaubas: ISW įspėja apie Kremliaus planą

2026-10-13 09:18 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-13 09:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukraina yra pasirengusi abipusėms energetinėms paliauboms, tačiau dabartinės jų sąlygos gali suteikti Rusijai pranašumą ir palikti Ukrainos elektrines be apsaugos nuo atakų.

Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Ukraina yra pasirengusi abipusėms energetinėms paliauboms, tačiau dabartinės jų sąlygos gali suteikti Rusijai pranašumą ir palikti Ukrainos elektrines be apsaugos nuo atakų.

REKLAMA
0

Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasis Karo studijų instituto (ISW) ataskaita.

ISW duomenimis, spalio 12 d. Ukraina ir Rusija dar nebuvo sudariusios susitarimo dėl smūgių energetikos infrastruktūrai nutraukimo. Nepaisant diskusijų apie galimas paliaubas, Rusijos pajėgos toliau atakavo Ukrainos energetikos objektus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naktį į spalio 12-ąją Rusijos smūgių taikiniais tapo į vakarus nuo Charkivo esanti šiluminė elektrinė, dujų gavybos objektai Charkivo srityje ir naftos bazė Sarnuose, Rivnės srityje.

REKLAMA
REKLAMA

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat pranešė, kad vien spalio 12 d. Rusijos pajėgos atakavo šešis Ukrainos energetikos objektus.

REKLAMA

Tuo tarpu tą naktį Ukrainos kariuomenė smūgių Rusijos energetikos infrastruktūrai nesudavė.

V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi visiškoms energetinėms paliauboms. Tačiau Kyjivas tikisi, kad Maskva elgsis taip pat ir oficialiai sutiks su atitinkamu susitarimu.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ką siūlo Trumpas?

Spalio 11 d. anoniminis Baltųjų rūmų atstovas naujienų portalui „Axios“ patikslino, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimas apie energetines paliaubas buvo susijęs tik su galimu susitarimu. Tuo metu jokio oficialaus Ukrainos ir Rusijos susitarimo dar nebuvo.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak JAV administracijos atstovo, pirminis pasiūlymas numato moratoriumą smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas. Vėliau jis galėtų būti išplėstas, kad apimtų ir kitus energetikos infrastruktūros objektus.

Būtent ribotas šio pasiūlymo pobūdis kelia ISW analitikų susirūpinimą. Jų vertinimu, dabartinėmis sąlygomis toks susitarimas Rusijai gali būti gerokai naudingesnis nei Ukrainai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kodėl paliaubos gali būti naudingos Rusijai?

Rusijoje veikia dešimtys naftos perdirbimo gamyklų, o Ukrainoje – tik viena. Todėl moratoriumas smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas galėtų smarkiai apriboti Ukrainos galimybes atakuoti Rusijos energetikos infrastruktūrą, tačiau nesuteiktų lygiavertės apsaugos Ukrainos objektams.

REKLAMA

ISW vertinimu, siūlomos sąlygos gali leisti Rusijai ir toliau smogti Ukrainos elektrinėms 2026–2027 metų žiemą. Taip yra todėl, kad pirminis susitarimo variantas numato tik naftos perdirbimo gamyklų, o ne visų energetikos objektų apsaugą.

Taigi Ukraina rizikuoja įsipareigoti nebeatakuoti Rusijai strategiškai svarbių energetikos objektų, o Rusijos pajėgos tuo metu galėtų tęsti smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos sistemą.

ISW pabrėžė, kad pagal tokį scenarijų paliaubos nesuteiktų Ukrainai lygiavertės naudos. Priešingai, jos galėtų sudaryti Maskvai papildomų galimybių tęsti atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą artėjant žiemai ir jos metu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos oligarchai priversti „savanoriškai“ aukoti pinigus: Putinas ruošiasi amžinam karui EPA
Štai kodėl Trumpas sudarė sandorį su Trumpu: „Reuters“ paaiškino tikrąjį JAV prezidento planą (4)
PSO šokiravo Trumpo kova su skiepais: tai prieštarauja įrodymams (nuotr. Elta)
„The Telegraph“ skelbia apie pavojingą Trumpo žaidimą: Zelenskiui gresia rimti išbandymai (9)
Volodymyras Zelenskis
Po kruvinos Rusijos atakos Kyjive – griežtas Zelenskio kreipimasis į JAV (3)
Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitiimas Ankaroje (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Rusijai toliau bombarduojant Ukrainą, Trumpas kartoja savo: „Jos susitarė, nes aš taip pasakiau“ (152)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų