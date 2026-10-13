Štai kodėl Trumpas sudarė sandorį su Trumpu: „Reuters“ paaiškino tikrąjį JAV prezidento planą

D. Trumpo specialusis pasiuntinys Artimiesiems Rytams Steve'as Witkoffas ir prezidento žentas Jaredas Kushneris per susitikimą Majamyje Ukrainos atstovams pareiškė, kad Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas nėra pasirengęs derėtis dėl karo Ukrainoje nutraukimo, tačiau paskelbtas susitarimas dėl dyzelino gali padėti atnaujinti trišales derybas, rašo „Reuters“.
Pranešama, kad susitarimas dėl dyzelino esą galėtų padėti „sušvelninti“ Maskvos poziciją, be kita ko, todėl, kad juo siunčiamas signalas, jog D. Trumpas yra pasirengęs „kažką daryti“ su Rusija.
Koks tai susitarimas ir ko reikalauja Trumpas?
Susitarimas, pagal kurį Rusija į JAV ir pasaulio rinkas tieks daugiau kaip 2,25 mln. barelių dyzelino, sukėlė kai kurių JAV įstatymų leidėjų kritikos bangą.
Jų teigimu, šis susitarimas suteiks Maskvai papildomų lėšų karui tęsti, tačiau neprivers V. Putino daryti jokių nuolaidų, kurios padėtų jį užbaigti. Netrukus D. Trumpas viešai apgynė šį susitarimą, pavadindamas jį „teisingu pasirinkimu Amerikos žmonėms“.
D. Trumpas pabrėžia, kad susitarimas sumažins energijos išteklių kainas JAV. Išaugusios kainos tapo politiniu galvos skausmu jo Respublikonų partijai prieš itin svarbius kadencijos vidurio rinkimus, per kuriuos paaiškės, kas kontroliuos Kongresą.
Be to, D. Trumpas siekė, kad Ukraina nustotų atakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Jis vis dažniau tvirtina, kad Ukrainos atakos didina pasaulines degalų kainas, nors dauguma ekspertų mano, jog pagrindinė aukštų kainų priežastis yra karas Irane.
Straipsnyje teigiama, kad sumanymas buvo toks: JAV galėtų kreiptis į Rusiją ir pasakyti: „Žiūrėkite, ukrainiečiai nutraukė smūgius, o mes jums suteikėme šį susitarimą. Dabar jūsų eilė kažką padaryti.“
Abejojama Maskvos noru derėtis
Pranešama, kad D. Trumpo administracija ir anksčiau mėgino palenkti V. Putiną į savo pusę, be kita ko, siūlydama švelninti sankcijas ir sudaryti galimus susitarimus dėl naudingųjų iškasenų.
Tačiau nė vienas iš šių pasiūlymų iš esmės nepakeitė pagrindinių Rusijos reikalavimų ir neįtikino Maskvos sutikti su visapusišku susitarimu dėl paliaubų, rašo žiniasklaida.
Kremliui artimas šaltinis netgi pareiškė, kad V. Putinas grįš prie derybų stalo tik tada, kai „gaus likusius 11 proc. Donbaso, kuriuos galės savo šalies gyventojams pristatyti kaip pergalę“.
Tuo metu Ukraina yra pareiškusi, kad Rusijai neatiduos nė pėdos daugiau savo teritorijos. Vis dėlto konflikto įšaldymas ties dabartinėmis fronto linijomis galėtų tapti taikos susitarimo pagrindu.
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