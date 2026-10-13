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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lenkiją sudrebino išpuolis prieš „Starlink“: įtarimai krypsta į Rusiją

2026-10-13 08:09 / šaltinis: ELTA
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2026-10-13 08:09
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Po gaisro palydovinio ryšio „Starlink“ stotyje Lenkijoje ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad Vokietijoje sulaikyti du įtariamieji. 

Lenkijos vėliava (BNS nuotr.)
GALERIJA (27)

Po gaisro palydovinio ryšio „Starlink“ stotyje Lenkijoje ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad Vokietijoje sulaikyti du įtariamieji. 

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Vokietijos policija Lenkijos institucijų prašymu sulaikė du Turkijos piliečius, pirmadienį socialiniame tinkle „X“ pareiškė D. Tuskas. Jie įtariami padegę „Starlink“ stotį vidurio Lenkijos Mazovijos vaivadijoje. Premjeras kalbėjo apie „dar vieną hibridinio kariavimo aktą“.

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Lenkijos vyriausybė pirmadienį Varšuvoje pareiškė įtarianti, kad su šiuo incidentu susijusi Rusija. Pasak Lenkijos vidaus reikalų ministro Marcino Kierwińskio, abiem įtariamiesiems Lenkijoje ketinama pateikti kaltinimus diversija užsienio žvalgybos tarnybos užsakymu. 

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Gaisras vidurio Lenkijoje esančioje stotyje kilo rugsėjį. Per jį buvo apgadinta elektros tiekimo sistema ir atsarginis elektros generatorius. Lenkija jau tada įtarė diversiją, kuria siekta sutrikdyti interneto ryšį, be kita ko, naudojamą Ukrainos kariuomenės.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Kaltina Rusiją

„Neabejojame, kad su šiuo diversijos aktu susijusios Rusijos tarnybos“, – pirmadienį spaudos konferencijoje sakė Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras Tomaszas Siemoniakas. Rusijos tarnybos, be to, esą vis dažniau kreipiasi į nusikalstamo pasaulio atstovus. Rusijos ambasada Varšuvoje kol kas komentaro nepateikė.

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Nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį NATO ir ES narė Lenkija jau ne kartą kaltino Rusiją diversija. Lenkija yra pagrindinis Vakarų karinės ir humanitarinės pagalbos Ukrainai perkrovimo centras.

Rugsėjį D. Tuskas perspėjo dėl galimų Rusijos hibridinių atakų prieš Ukrainos sąjungininkes, pasitelkiant dronus ar net raketas. Kalbėdamas parlamente Varšuvoje jis teigė, kad, žvalgybos duomenimis, „Rusijos planas“ apima „hibridines atakas“ prieš šalis, remiančias Rusijos užpultą Ukrainą. Tai esą taikoma ir Lenkijai.

JAV milijardierius Elonas Muskas 2022 m., prasidėjus Rusijos invazijai, suteikė Ukrainai galimybę naudotis jo JAV kosmoso bendrovės „SpaceX“ palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ paslaugomis. Lenkijos teigimu, ji apmoka Ukrainos „Starlink“ abonementų išlaidas. Ukrainos kariuomenė ryšiui mūšio lauke palaikyti ir dronų operacijoms vykdyti yra priklausoma nuo dešimčių tūkstančių „Starlink“ terminalų.

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