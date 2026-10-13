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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po kruvinos Rusijos atakos Kyjive – griežtas Zelenskio kreipimasis į JAV

2026-10-13 07:06 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-13 07:06
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Per Rusijos drono ataką Ukrainos sostinėje Kyjive žuvo mažiausiai du žmonės, pirmadienį pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Per Rusijos drono ataką Ukrainos sostinėje Kyjive žuvo mažiausiai du žmonės, pirmadienį pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

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„Tai dar vienas įrodymas, kad būtina didinti spaudimą Rusijai“, – socialiniame tinkle rašė V. Zelenskis, pridurdamas, kad Maskva vilkina karą.

„Tikimės, kad Jungtinės Valstijos atpažins šiuos Rusijos siunčiamus signalus ir imsis ryžtingų veiksmų. Reikia jėgos, kad Rusija būtų priversta užbaigti šį karą“, – rašė V. Zelenskis.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Sužeista beveik 10 žmonių

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad per ataką buvo sužeista beveik dešimt žmonių.

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Pasak jo, dronas pataikė į 25 aukštų gyvenamąjį namą rytinėje maždaug 3 mln. gyventojų turinčio miesto dalyje. Po išpuolio taip pat užsidegė keli automobiliai.

Ukraina nuo 2022 m. vasario mėgina atremti plataus masto rusų invaziją.

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