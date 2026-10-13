Po kruvinos Rusijos atakos Kyjive – griežtas Zelenskio kreipimasis į JAV

„Tai dar vienas įrodymas, kad būtina didinti spaudimą Rusijai“, – socialiniame tinkle rašė V. Zelenskis, pridurdamas, kad Maskva vilkina karą.
„Tikimės, kad Jungtinės Valstijos atpažins šiuos Rusijos siunčiamus signalus ir imsis ryžtingų veiksmų. Reikia jėgos, kad Rusija būtų priversta užbaigti šį karą“, – rašė V. Zelenskis.
Sužeista beveik 10 žmonių
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad per ataką buvo sužeista beveik dešimt žmonių.
Pasak jo, dronas pataikė į 25 aukštų gyvenamąjį namą rytinėje maždaug 3 mln. gyventojų turinčio miesto dalyje. Po išpuolio taip pat užsidegė keli automobiliai.
Ukraina nuo 2022 m. vasario mėgina atremti plataus masto rusų invaziją.
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