Dėl įtariamo maro atvejo Rusijoje – nerimas Kinijoje: imamasi papildomų saugumo priemonių

Kinijos šiaurės rytų regionų ligų kontrolės tarnybos paskelbė saugumo įspėjimus ir sušaukė skubius susirinkimus po 28-erių Darjos Šipilovos, Sibiro laboratorijos darbuotojos, dalyvavusios maro tyrimuose, mirties.
Kinijos pasienio miesto Manzhouli pareigūnai teigė, kad svarbu sustiprinti priežiūrą bendradarbiaujant su uostų ir muitinės institucijomis, siekiant užkirsti kelią galimam ligos plitimui, kai žmonės ir kroviniai keliauja iš Rusijos.
Hulunbuir miestas, esantis apie 200 km į pietryčius nuo Manzhouli, paskelbė rizikos prevencijos pranešimą tiems, kurie neseniai grįžo iš Rusijos, ragindamas stebėti savo simptomus.
Pranešime pripažinta, kad atvejis Rusijoje „dar nėra galutinai oficialiai patvirtintas“, tačiau teigiama, kad vietos valdžios institucijos rengė diskusijas dėl „šio regiono unikalių gamtinių sąlygų, susijusių su maru“.
Mirtį komentuoja atsargiai
Rusija atsargiai komentuoja D. Šipilovos, dirbusios Irkutsko tyrimų kovai su maru institute, mirtį. Rugsėjo 30 d. ji pasijuto blogai darbe ir mirė po dviejų dienų.
Manoma, kad ji užsikrėtė plaučių maru, kai netyčia sudaužė mėgintuvėlį, kuriame buvo labai užkrečiamas patogenas. Jos motina teigė, kad netiki šia įvykių versija.
JAV ir Pasaulio sveikatos organizacija pareikalavo didesnio skaidrumo.
Kinijos užsienio reikalų ministerija praėjusią savaitę pareiškė, kad su Rusija palaiko „glaudžius ryšius ir bendradarbiauja užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės srityje“.
Po bevizio režimo įvedimo iš Rusijos į Kiniją keliaujančių žmonių skaičius padidėjo nuo 1,9 mln. 2024 m. iki 2,5 mln. 2025 m. Pekinas taip pat yra didžiausias Rusijos prekybos partneris.
Laboratorija yra Sibiro dalyje, kur maras natūraliai pasitaiko tarp laukinių gyvūnų. Seniausi pasaulyje maro pėdsakai, kurių amžius siekia apie 5,5 tūkst. metų, buvo rasti vaikų kapuose Sibire.
Gyventojai bijo karantino
Visoje Kinijoje gausu spekuliacijų apie galimą karantiną, o šiaurės rytinėje šalies dalyje gyvenantys žmonės raginami kaupti konservuotų maisto produktų ir antibiotikų atsargas.
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