Kyjive rusų dronas pataikė į 25 aukštų pastatą: žuvo moteris, yra sužeistų

„Darnytskio rajone dronas pataikė į 25 aukštų gyvenamąjį namą. Sprogimas įvyko 12–16 aukštuose“, – rašė jis.
Meras pridūrė, kad taip pat dega automobiliai namo kieme.
Vėliau Kyjivo miesto karinė administracija pranešė, kad dėl smūgio į gyvenamąjį namą žuvo moteris.
V. Klyčko vėliau pridūrė, kad, preliminariais duomenimis, nukentėjo 11 žmonių. Juos apžiūri medikai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.