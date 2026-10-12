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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Socialiniame tinkle – Trumpo kaltinimai Europai

2026-10-12 17:48 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-12 17:48
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Kritikos dėl susitarimo pirkti dyzeliną iš Rusijos sulaukęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ užsiminė, kad Europa taip pat „perka rusišką naftą“, praneša „RBC-Ukraine“.

Kritikos dėl susitarimo pirkti dyzeliną iš Rusijos sulaukęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ užsiminė, kad Europa taip pat „perka rusišką naftą“, praneša „RBC-Ukraine“.

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Europos Sąjunga sumokėjo Rusijai 250 milijardų dolerių už energijos išteklius, o melagingos žiniasklaidos priemonės net nenori liesti šios temos“, – rašo D. Trumpas.

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Jis tvirtina, kad tariamai padarė teisingą pasirinkimą JAV žmonių labui.

Trumpo ir Putino susitarimas

D. Trumpas penktadienį paskelbė apie susitarimą su Rusija, kuriuo bus leidžiama pasaulinėse rinkose prekiauti rusišku dyzelinu.

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Pasak jo, į JAV „nedelsiant bus pristatyta“ apie 300 tūkstančių tonų dyzelinio kuro. Vėliau tiekimo apimtys didės.

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Po derybų Maskva panaikino naftos produktų eksporto draudimą. Be to, Rusijos pareigūnai pareiškė, kad pirmosios Rusijos dyzelino siuntos į JAV gali būti pristatytos jau spalio mėnesį.

Savo ruožtu Vašingtonas iki kitų metų balandžio mėnesio sustabdė sankcijų, pagal kurias buvo uždraustas Rusijos energijos išteklių importas, galiojimą.

Dėl šio sprendimo JAV lyderį ėmė aktyviai kritikuoti net respublikonai. Pirmadienį paaiškėjo, kad dvipartinė senatorių grupė paragino D. Trumpą atšaukti savo sprendimą pirkti dyzelinį kurą iš Rusijos.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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