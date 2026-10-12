Socialiniame tinkle – Trumpo kaltinimai Europai

„Europos Sąjunga sumokėjo Rusijai 250 milijardų dolerių už energijos išteklius, o melagingos žiniasklaidos priemonės net nenori liesti šios temos“, – rašo D. Trumpas.
Jis tvirtina, kad tariamai padarė teisingą pasirinkimą JAV žmonių labui.
Trumpo ir Putino susitarimas
D. Trumpas penktadienį paskelbė apie susitarimą su Rusija, kuriuo bus leidžiama pasaulinėse rinkose prekiauti rusišku dyzelinu.
Pasak jo, į JAV „nedelsiant bus pristatyta“ apie 300 tūkstančių tonų dyzelinio kuro. Vėliau tiekimo apimtys didės.
Po derybų Maskva panaikino naftos produktų eksporto draudimą. Be to, Rusijos pareigūnai pareiškė, kad pirmosios Rusijos dyzelino siuntos į JAV gali būti pristatytos jau spalio mėnesį.
Savo ruožtu Vašingtonas iki kitų metų balandžio mėnesio sustabdė sankcijų, pagal kurias buvo uždraustas Rusijos energijos išteklių importas, galiojimą.
Dėl šio sprendimo JAV lyderį ėmė aktyviai kritikuoti net respublikonai. Pirmadienį paaiškėjo, kad dvipartinė senatorių grupė paragino D. Trumpą atšaukti savo sprendimą pirkti dyzelinį kurą iš Rusijos.
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