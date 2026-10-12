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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Suomija turi pasiūlymą visai Europos Sąjungai: jokių rusų

2026-10-12 17:09 / šaltinis: ELTA
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2026-10-12 17:09
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Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen pirmadienį paragino visas Europos Sąjungos (ES) šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą.

Šelechovas (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (20)

Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen pirmadienį paragino visas Europos Sąjungos (ES) šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

E. Valtonen pareiškime paragino Europos Komisiją (EK) „priimti griežtesnes gaires dėl Rusijos piliečių prašymų išduoti vizas nagrinėjimo“ ir „priimti būtinus ES teisės aktų pakeitimus, kad būtų įvestas draudimas išduoti turistines vizas“.

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„Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą tęsiasi jau penktus metus. Neteisinga, kad rusai gali keliauti į Europą ir mėgautis čia vyraujančiu gyvenimo būdu bei laisvėmis, kol jų šalis bombarduoja ukrainiečių namus“, – sakė E. Valtonen.

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Ji taip pat paragino ES šalis prisijungti prie laiško EK, kuriame dar būtų raginama „uždrausti išduoti Šengeno vizas prezidento Vladimiro Putino artimiausios aplinkos žmonėms, nustatyti vizų apribojimus Rusijos sportininkams ir veiksmingai įgyvendinti draudimą išduoti vizas Rusijos (buvusiems) kariams, dėl kurio ES šalys narės susitarė“ šiais metais.

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Suomija, kuri turi 1 340 km ilgio sieną su Rusija, 2022 m. sustabdė vizų išdavimą rusams nebūtinosioms kelionėms.

Kallas: ES turi griežtinti priemones prieš Kremlių

Rugsėjį ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas pareiškė, kad ES turi griežtinti priemones prieš Kremlių, įskaitant turistinių vizų išdavimo rusams tvarkos peržiūrą, siekdama atremti Maskvos „hibridines atakas“.

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Estija yra paraginusi visoje Europoje uždrausti išduoti vizas Rusijos veteranams, dalyvavusiems kare Ukrainoje; šiai iniciatyvai pritarė Baltijos ir Šiaurės šalys.

Birželį grupė Europos šalių bendrame laiške paragino ES sugriežtinti turistinių vizų išdavimą rusams.

Laiške teigiama, kad 2025 m. Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau nei 470 tūkst. turistinių vizų į 29 Šengeno erdvės šalis, daugybė jų – daugkartinės.

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