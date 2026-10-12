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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos ministras: „Europa privalo niekada nekartoti praeities klaidų"

2026-10-12 16:38 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 16:38
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Europa „privalo niekada nekartoti praeities klaidų“ grįždama prie rusiškų energijos išteklių importo, sako Lenkijos finansų ir ekonomikos ministras Andrzejus Domanskis ir ragina daryti „papildomą ekonominį spaudimą Rusijai“.

Europa „privalo niekada nekartoti praeities klaidų“ grįždama prie rusiškų energijos išteklių importo, sako Lenkijos finansų ir ekonomikos ministras Andrzejus Domanskis ir ragina daryti „papildomą ekonominį spaudimą Rusijai“.

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Pirmadienį Varšuvos saugumo forumo kuluaruose duoto interviu naujienų portalui „TVP World“ metu A. Domanskio buvo paklausta apie JAV prezidento Donaldo Trumpo neseniai išreikštą paramą rusiško dyzelino eksportui bei pranešimus apie svarstymus atnaujinti „Nord Stream 2“ dujotiekio veiklą.

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„Europa privalo niekada nekartoti praeities klaidų. Žinome, kad tam tikra kai kurių Vakarų Europos šalių priklausomybė nuo rusiškų dujų buvo viena iš priežasčių, lėmusių Rusijos galią“, – sakė A. Domanskis. – Manau, kad tai taip pat buvo veiksnys, paskatinęs Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną 2022 metais užpulti Ukrainą.“

„Noriu visiškai aiškiai pasakyti: mums reikia papildomo ekonominio spaudimo Rusijai. Mes tiesiog negalime pirkti rusiškos naftos, rusiškų dujų ar rusiško dyzelino, ir tai yra Lenkijos pozicija šiuo klausimu“, – pabrėžė ministras.

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