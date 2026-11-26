Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Laidoje aptarti 14-ojo turo įvykiai: Kauno „Žalgirio“ pralaimėjimas, besitęsianti Paryžiaus „Paris“ serija, sutriuškinta Belgrado „Crvena Zvezda“, pergalingas Nigelo Hayeso-Daviso metimas, nesulaikomas Mosesas Wrightas, Šaro pergalė Barselonoje, negražus krepšinis Dubajuje, klaustukai dėl Dimitrio Itoudžio ateities, nutraukta Vitorijos „Baskonia“ atkarpa ir lažybos dėl paskutinės Eurolygos komandos.
00:00 – sutaršytas „Žalgiris“
23:45 – toliau nesulaikoma „Paris“
30:35 – „Virtus“ sutriuškino „Crvena Zvezda“
37:00 – „Maccabi“ nusipelnė laimėti
39:23 – N.Hayesas-Davisas vėl užtildo Valensijos publiką
46:55 – T.Parkerio žodžiai ir įspūdingas M.Wrightas
49:52 – Šaras laimėjo Barselonoje
55:21 – negražus krepšinis Dubajuje
1:03:05 – neužmušama OLY ir klibanti D.Itoudžio kėdė
1:10:07 – baskų niekas 11 kartų iš eilės nenugalės
1:19:52 – turo prognozės
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