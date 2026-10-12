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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Iš NATO – žinutė Rusijai

2026-10-12 15:02 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 15:02
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Augant nuogąstavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės, NATO vyriausiasis karinis vadas pirmadienį įspėjo Rusiją, kad Aljansas „blokuos, atrems ir sužlugdys“ bet kokį savo narių užpuolimą.

NATO vėliava 123rf.com
GALERIJA (20)

Augant nuogąstavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės, NATO vyriausiasis karinis vadas pirmadienį įspėjo Rusiją, kad Aljansas „blokuos, atrems ir sužlugdys“ bet kokį savo narių užpuolimą.

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„Jei kas nors bus pakankamai kvailas, kad mus užpultų, mes kovosime. Sustabdysime ataką ir neleisime jiems pasiekti savo tikslų, kad ir kokie jie būtų. Trumpai tariant, užtikrinsime, kad bet koks išpuolis prieš bet kurį sąjungininką pasirodytų esąs visiškai beprasmis“, – sakydamas kalbą Varšuvoje pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, JAV generolas Alexusas Grynkewichas.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Rusijos URM vadovas tvirtina, kad Zelenskis „nenusipelnė“ paliaubų rinkimams surengti

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pirmadienį pareiškė, kad Kyjivas „nenusipelnė“ dviejų mėnesių paliaubų, kurios leistų surengti prezidento rinkimus. Juos rengti ragino tiek Maskva, tiek Vašingtonas.

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„Nemanau, kad jis nusipelnė atokvėpio“, – sakė S. Lavrovas, kalbėdamas po to, kai Kyjivas, reaguodamas į naują JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimą surengti rinkimus, paragino nutraukti kovos veiksmus 60 dienų.

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Kaip jau rašė ELTA, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį teigė, kad jo šalis galėtų surengti rinkimus, jei Rusija sutiktų su 60 dienų visiškomis paliaubomis. Taip jis atsakė į D. Trumpo raginimą Ukrainai išsirinkti naują lyderį.

„Visų pirma, su visa pagarba prezidentui Trumpui, vieną ar kitą lyderį turi rinkti mūsų visuomenė, mūsų žmonės“, – duodamas interviu televizijai „ABC News“ pažymėjo V. Zelenskis.

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Dieną anksčiau D. Trumpas nurodė, kad Ukrainai reikia naujo prezidento, kuris sutiktų užbaigti karą.

V. Zelenskis sakė pranešęs D. Trumpo komandai, kad jei ji iš tiesų nori, jog Ukraina surengtų rinkimus, turėtų paprašyti Rusijos prezidento Vladimiro Putino, jog šis sutiktų su 60 dienų visiškomis paliaubomis.

„Pasakykite Putinui, kad suteiktų mums du mėnesius, 60 dienų visiškų paliaubų. 60 dienų, ir mes surengsime rinkimus“, – teigė Ukrainos prezidentas.

 

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Blokuos,atrems,sužlugdys
Blokuos,atrems,sužlugdys
2026-10-12 16:00
Rusų balistinę branduolinę raketą.Kaip gražu,kaip gražu!
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