Po Trumpo pareiškimo – sumaištis: Kremlius paliko svarbiausią klausimą be atsakymo

„Kontaktai tęsiasi. Kai tik turėsime ką pasakyti šiuo klausimu, būtinai pranešime“, – žurnalistams teigė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Paklaustas apie Kyjivo raginimą visiškai nutraukti ugnį 60 dienų, kad būtų galima surengti rinkimus, D. Peskovas žurnalistams pareiškė: „Mes nenorime paliaubų, mes norime ilgalaikės taikos.“
Trumpas pasėjo sumaištį
Sekmadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasėjo sumaištį vienašališkai pareiškęs, jog susitarta dėl „energetinių paliaubų“.
Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis į pranešimą sureagavo teigdamas, kad jam tai buvo naujiena.
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