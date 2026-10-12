Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po Trumpo pareiškimo – sumaištis: Kremlius paliko svarbiausią klausimą be atsakymo

2026-10-12 13:39 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-12 13:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusija pirmadienį atsisakė pasakyti, ar su Ukraina pasiektas susitarimas sustabdyti smūgius energetikos infrastruktūrai, apie kurį vienašališkai paskelbė JAV prezidentas.

Rusija pirmadienį atsisakė pasakyti, ar su Ukraina pasiektas susitarimas sustabdyti smūgius energetikos infrastruktūrai, apie kurį vienašališkai paskelbė JAV prezidentas.

REKLAMA
5

„Kontaktai tęsiasi. Kai tik turėsime ką pasakyti šiuo klausimu, būtinai pranešime“, – žurnalistams teigė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Paklaustas apie Kyjivo raginimą visiškai nutraukti ugnį 60 dienų, kad būtų galima surengti rinkimus, D. Peskovas žurnalistams pareiškė: „Mes nenorime paliaubų, mes norime ilgalaikės taikos.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Trumpas pasėjo sumaištį

Sekmadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasėjo sumaištį vienašališkai pareiškęs, jog susitarta dėl „energetinių paliaubų“.

Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis į pranešimą sureagavo teigdamas, kad jam tai buvo naujiena.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Maskva sureagavo į Europos ir Ukrainos susitikimą: išvadino „nereikšmingomis“ BNS Foto
Rusiški botai pritilo: po Ukrainos smūgių – pokyčiai socialiniuose tinkluose (4)
Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)
Po Trumpo pareiškimų – Oleko atsakas: energetikos paliaubos neturi reikšti nuolaidų Rusijai (4)
Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
Sinkevičius: Lietuvos pasitikėjimas JAV nesusvyravo (6)
NATO vėliava 123rf.com
Iš NATO – žinutė Rusijai (10)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Brežnevas buvo nukvakęs
Brežnevas buvo nukvakęs
2026-10-12 15:25
Putinas yra nukvakęs. Negavo lapelyje parašyto atsakymo, todėl ir nežino.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų