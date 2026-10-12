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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Audi“ mėgėjams – prastos žinios: bendrovė grimzta į duobę

2026-10-12 12:37 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-10-12 12:37
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Vokietijos automobilių gamintoja „Audi“ trečiąjį šių metų ketvirtį klientams pristatė beveik penktadaliu mažiau automobilių. Iš viso pristatyti 314 905 pagrindinio „Audi“ prekės ženklo automobiliai, pranešė Ingolštate įsikūrusi bendrovė. Tai 19,7 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Šie duomenys rodo, kad pardavimų mažėjimas spartėja. Antrąjį ketvirtį nuosmukis siekė apie 8 proc.

Audi Q3 Sportback (nuotr. Aivaras Grigelevičius)

Vokietijos automobilių gamintoja „Audi“ trečiąjį šių metų ketvirtį klientams pristatė beveik penktadaliu mažiau automobilių. Iš viso pristatyti 314 905 pagrindinio „Audi“ prekės ženklo automobiliai, pranešė Ingolštate įsikūrusi bendrovė. Tai 19,7 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Šie duomenys rodo, kad pardavimų mažėjimas spartėja. Antrąjį ketvirtį nuosmukis siekė apie 8 proc.

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Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius „Audi“ klientams pristatė 1,04 mln. automobilių – 11,4 proc. mažiau nei prieš metus. Vis dėlto Vokietijoje ir visoje Europoje per šį laikotarpį užfiksuotas nedidelis augimas.

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Bendrovei smogė Trumpo muitai

Volkswagen“ koncernui priklausanti „Audi“, kaip ir kiti Vokietijos automobilių gamintojai, be kita ko, susiduria su didele konkurencija ir silpstančia rinka Kinijoje.

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Be to, bendrovei ypač smarkiai smogia JAV prezidento Donaldo Trumpo įvesti muitai, nes, priešingai nei, pavyzdžiui, BMW,  ji neturi savo gamyklų Jungtinėse Valstijose.

Per pirmuosius devynis metų mėnesius „Audi“ Kinijoje pardavė beveik ketvirtadaliu, o JAV – maždaug šeštadaliu mažiau automobilių. „Audi“ teigimu, pardavimų nuosmukį šiuo metu dar labiau didina modelių A1 ir Q2 kartų kaita.

Kelerius metus besitęsiantį „Audi“ pardavimų mažėjimą aiškiai rodo ir palyginimas su ankstesniais metais. 2023 m. trečiąjį ketvirtį bendrovė klientams dar pristatė beveik 480 tūkst. pagrindinio „Audi“ prekės ženklo automobilių – maždaug perpus daugiau nei dabar.

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