Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
25
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis pasiuntė griežtą perspėjimą Putinui: štai kas įvyks, jei jis nesutiks su paliaubomis

2026-10-12 12:08 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-10-12 12:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad jo šalis imsis atsakomųjų veiksmų, jei Maskva nesutiks su „energetinėmis paliaubomis“, apie kurias savaitgalį vienašališkai paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad jo šalis imsis atsakomųjų veiksmų, jei Maskva nesutiks su „energetinėmis paliaubomis“, apie kurias savaitgalį vienašališkai paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

REKLAMA
25

„Jei Rusija nesutiks su energetinėmis paliaubomis, mes imsimės atsakomųjų veiksmų“, – vaizdo ryšiu kreipdamasis į Varšuvos saugumo forumo dalyvius sakė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpo pranešimas apie energetines paliaubas tarp dviejų kariaujančių šalių sukėlė sumaištį, nes JAV prezidentas jokios išsamios informacijos apie jas nepateikė. Kyjive šis pareiškimas sukėlė nuostabą, Maskva jo nekomentavo, o Ukrainos sąjungininkai Vakaruose jam pritarė.

REKLAMA
REKLAMA

„Laukiame išsamesnės informacijos apie amerikiečių ir rusų pokalbį, taip pat laukiame, kol paaiškės, kokių konkrečių veiksmų amerikiečiai yra pasirengę imtis“, – sakė V. Zelenskis.

REKLAMA

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Europos pasipiktinimas

D. Trumpas apie paliaubas paskelbė sekmadienį, praėjus dviem dienoms po to, kai pranešė apie laikiną JAV sankcijų rusiškam dyzelinui sušvelninimą. Šis sprendimas sukėlė Europos sąjungininkių ir Kyjivo pasipiktinimą – jų teigimu, tai tik padrąsins Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

„Jei Rusija nori, kad nutrauktume savo ilgojo nuotolio smūgius jos naftos perdirbimo gamykloms ir naftos eksporto objektams, ji turi nutraukti smūgius mūsų energetikos sistemai ir ypatingos svarbos infrastruktūrai bei liautis žudžiusi mūsų žmones“, – sakė V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas ir anksčiau socialiniame tinkle „Truth Social“ skelbė apie paliaubas ar kitus susitarimus, dar prieš juos patvirtinant Kyjivui ar Maskvai.

„Energetinės paliaubos ir kiti žingsniai, kuriais siekiama sumažinti įtampą ir užtikrinti saugumą, iš tiesų reikalingi realybėje, o ne vien socialiniame tinkle „Truth Social“, – sakė V. Zelenskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitiimas Ankaroje (nuotr. Telegram)
Po šokiruojančio Trumpo sprendimo Zelenskis rėžė: tai investicija į karą, dovana Putinui (49)
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas Ankoridže, 2025-ieji (nuotr. whitehouse.org) (nuotr. gamintojo)
Trumpas kalbėjosi su Putinu: praneša apie didelį sandorį (147)
Rusų ataka Charkive (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Iš Lavrovo – skambus pareiškimas dėl karo: „Tai įvyks bet kokia kaina“ (111)
Volodymyras Zelenskis (Ukrainos prezidentūros skelbiama nuotrauka)
Zelenskis prabilo apie galimą susitikimą su Trumpu ir Putinu: įvardijo vietą ir datą (10)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
aha
aha
2026-10-12 12:26
makakos ,sunbezdziones ,pyzaglazo azijato ,mongolo benkarto nepades i vieta kas ,tol rusynas su.du plauks dar 100metu
Atsakyti
o
o
2026-10-12 13:53
su kuo kalbi ,ligoni ..dafai dafai :DDD
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (25)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų