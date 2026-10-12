Zelenskis pasiuntė griežtą perspėjimą Putinui: štai kas įvyks, jei jis nesutiks su paliaubomis

„Jei Rusija nesutiks su energetinėmis paliaubomis, mes imsimės atsakomųjų veiksmų“, – vaizdo ryšiu kreipdamasis į Varšuvos saugumo forumo dalyvius sakė V. Zelenskis.
D. Trumpo pranešimas apie energetines paliaubas tarp dviejų kariaujančių šalių sukėlė sumaištį, nes JAV prezidentas jokios išsamios informacijos apie jas nepateikė. Kyjive šis pareiškimas sukėlė nuostabą, Maskva jo nekomentavo, o Ukrainos sąjungininkai Vakaruose jam pritarė.
„Laukiame išsamesnės informacijos apie amerikiečių ir rusų pokalbį, taip pat laukiame, kol paaiškės, kokių konkrečių veiksmų amerikiečiai yra pasirengę imtis“, – sakė V. Zelenskis.
Europos pasipiktinimas
D. Trumpas apie paliaubas paskelbė sekmadienį, praėjus dviem dienoms po to, kai pranešė apie laikiną JAV sankcijų rusiškam dyzelinui sušvelninimą. Šis sprendimas sukėlė Europos sąjungininkių ir Kyjivo pasipiktinimą – jų teigimu, tai tik padrąsins Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.
„Jei Rusija nori, kad nutrauktume savo ilgojo nuotolio smūgius jos naftos perdirbimo gamykloms ir naftos eksporto objektams, ji turi nutraukti smūgius mūsų energetikos sistemai ir ypatingos svarbos infrastruktūrai bei liautis žudžiusi mūsų žmones“, – sakė V. Zelenskis.
D. Trumpas ir anksčiau socialiniame tinkle „Truth Social“ skelbė apie paliaubas ar kitus susitarimus, dar prieš juos patvirtinant Kyjivui ar Maskvai.
„Energetinės paliaubos ir kiti žingsniai, kuriais siekiama sumažinti įtampą ir užtikrinti saugumą, iš tiesų reikalingi realybėje, o ne vien socialiniame tinkle „Truth Social“, – sakė V. Zelenskis.
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