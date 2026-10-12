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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokietijos žvalgyba įspėja: „Rusijos tikslas – naujas Europos žemėlapis“

2026-10-12 16:29 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-12 16:29
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Rusija kelia ilgalaikę grėsmę Europai, nepriklausomai nuo karo Ukrainoje baigties, pirmadienį pareiškė Vokietijos vidaus žvalgybos tarnybos vadovas.

„Visi puikiai suprantame – pinigų nėra“: Rusijos valdžia pripažino realybę, nepaisant Putino reikalavimų EPA
GALERIJA (20)

Rusija kelia ilgalaikę grėsmę Europai, nepriklausomai nuo karo Ukrainoje baigties, pirmadienį pareiškė Vokietijos vidaus žvalgybos tarnybos vadovas.

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Perspėdamas, kad Maskva siekia sugriauti Europoje nusistovėjusią tarptautinę tvarką, Federalinės konstitucijos apsaugos tarnybos (BfV) vadovas Sina Sellenas pareiškė, kad Rusijos organizuojami išpuoliai „nesiliaus“.

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„Hibridinė grėsmė jau egzistuoja ir jau seniai nebėra susijusi vien su padėtimi Ukrainoje“, – sakė jis Berlyne vykusioje BfV surengtoje konferencijoje.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Rusijos tikslas – iš esmės naujas Europos žemėlapis ir kitoks jos vaidmuo Europoje bei geopolitikoje.“

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Berlynas hibridiniu karu vadina priešiškus veiksmus, kurie nelaikomi akivaizdžiais kariniais išpuoliais, įskaitant šnipinėjimą, padegimus ir sabotažą, vykdomus užsienio valstybių arba jų pavedimu.

Pastebėta beveik 1 000 įtartinų dronų

Policijos duomenimis, pernai virš ypatingos svarbos infrastruktūros objektų Vokietijoje buvo pastebėta beveik 1 000 įtartinų dronų.

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Berlynas taip pat kaltina Maskvą mėginimu rugpjūtį surengti išpuolį, kai Leipcigo oro uoste buvo aptiktas sprogmenų prikrautas dronas. Šis oro uostas yra svarbus transporto mazgas, per kurį gabenami Ukrainai skirti kariniai kroviniai.

Rusija šiuos kaltinimus atmeta.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jau seniai tvirtina, kad JAV vadovaujamas NATO aljansas, kuriam priklauso ir Vokietija, kelia egzistencinę grėsmę Rusijai.

Dar prieš įsiverždamas į Ukrainą V. Putinas reikalavo, kad Rytų Europos valstybės narės pasitrauktų iš Aljanso.

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Taip,ko gero
Taip,ko gero
2026-10-12 17:13
Ukraina juk Europa.
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