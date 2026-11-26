33 metų 198 cm ūgio puolėjas prisijungs prie Donato Motiejūno atstovaujamo Salonikų PAOK klubo.
🚨 Done deal! 🏀 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻, (33, 1.98) is leaving @dubaibasket and will sign a two years contract with @PAOKbasketball. Announcement expecting soon ✍️ More on @EurohoopsGR & @Eurohoopsnet— StavrosBarbarousis (@sta_ba11) November 26, 2026
Eurolygoje puolėjas šį sezoną nė karto nepasirodė aikštėje, o Adrijos lygoje rungtyniavo vieneriose rungtynėse ir pelnė 5 taškus bei surinko 8 naudingumo balus.
Praėjusiame Eurolygoje sezone J.Andersonas per 24 minutes pelnė 6,1 taško, atkovojo 3 kamuolius ir rinko 6,3 naudingumo balo.
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