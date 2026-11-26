Vienintelį įvartį sostinės komandai pelnė Povilas Verenis (26:47, Laisvydas Kudrevičius, Lauri Huhdanpaa).
„Hockey Punks – Mototoja“ nieko negalėjo padaryti varžovams, kurie į vartų plotą metė rekordinį 81 kartą, kai svečiai atsakė tik 12 metimų per visas rungtynes.
Vilniaus klubo ateinantį savaitgalį laukia ne ką lengvesnė išvyka į Liepoją (Latvija), kur lapkričio 28 dieną 17 valandą ir lapkričio 29 dieną 13 valandą laukia dvikovos su vietos ledo ritulio klubu.
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