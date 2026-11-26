„Pirmąją lenktynių dieną turėtų būti šiek tiek daugiau vėjo nei buvo pirmajame etape. Jei anksčiau turėdavome apie 12-15 mazgų, tai dabar prognozė rodo, kad bus apie 15-18 mazgų. Taip pat šią savaitė bus šiek tiek pasikeitusi ir srovė. Šią savaitę žemas vanduo yra apie 9-10 val., tai startuojantys 12 val. jau plauks su besikeičiančia srove. Kuo vėliau startuosim, tuo srovė bus stipresnė. Laviruotę plauksim prieš srovę, pavėjinius kursus – su srove. Tai turės įtakos mūsų taktiniams pasirinkimams“, – prieš startą teigė komandos kapitonas Rokas Milevičius.
Jo teigimu, komanda, kiek buvo įmanoma, pasidomėjo naujaisiais grupės konkurentais, tačiau drauge stengiasi nesikoncentruoti į spėliones, kaip šios komandos atrodys būtent ant šių laivų ir būtent šioje akvatorijoje.
„Konkurentų nei nuvertinam, nei pervertinam. Viskas čia gali apsiversti akimirksniu ir visai ne dėl tų dalykų, apie kuriuos galvoji“, – teigia kapitonas.
Jam pritaria ir įgulos narys Karolis Janulionis: „Praėjusiame etape išmokom nemažai pamokų – tiek apie tai, kaip elgtis prieš startus, tiek apie tai, kaip reguliuotis bures, kaip plaukti su srove ir vėjo pasisukimais, kokia įlankos specifika. Po truputėlį adaptuojamės prie to ir stengiamės bendro įgulos darbo per daug nekeisti. Turėjome keletą klaidelių, kurios brangiai kainavo. Tai tikslas tų klaidelių išvengti“.
Pasak jo, komandai kelios laisvos dienos po pirmojo etapo buvo į naudą – leido šiek tiek atsigauti emociškai po įtemptos savaitės, kur buvo ne tik pergalės akimirkų, tačiau ir skaudžių klaidų.
„Visoj įguloj jautėsi įtampa. Tačiau tikiu, kad per šias dienas visi pailsėjo, susigulėjo visos pamokos ir į kitą etapą einame daug ramiau ir užtikrinčiau“, – teigė buriuotojas.
Tiesa, šis kelių dienų poilsis komandai buvo taip pat užpildytas ir pasiruošimo – sporto treniruočių, registracijos procedūrų naujam etapui, komandos pasitarimų.
16-finalio lenktynės SSL Gold Cup pasaulio buriavimo taurės varžybose vyks lapkričio 26-29 dienomis. Tik dvi geriausiai grupėje pasirodžiusios komandos pateks į kitą etapą – 8-finalį.
Šiuo metu Lietuva varžybose, kuriose per kvalifikacinį ir finalinį etapus varžosi net 66 komandos, jau yra patekusi tarp 32 geriausių komandų.
SSL Gold Cup pasaulio buriavimo taurės finalinių lenktynių serija vyksta Brazilijoje, Rio de Žaneire, lapkričio 19-gruodžio 13 d. Šios varžybos savo formatu yra Pasaulio futbolo čempionato atitikmuo buriavime, kur skirtingų valstybių rinktinės varžosi siekdamos stipriausios buriavimo valstybės titulo. Iš viso Finaliniame etape varžosi 40 valstybių. Kvalifikaciniame ir finaliniame etapuose kartu sudėjus – 66 valstybės. SSL Gold Cup finalinių lenktynių serijos rezultatus galima sekti čia.
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