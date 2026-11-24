1 m tramplyno rungtyje stipriausi buvo Sostinės sporto centro auklėtiniai. Pirmąją vietą iškovojo Martynas Lisauskas, kuris surinko 326,85 balo. Antroji vieta atiteko Gertui Varneckiui, pelniusiam 298,80 balo, o bronzą laimėjo vilnietis Audrys Anglickas (245,00 b.).
Toje pačioje rungtyje tarp merginų auksu puošėsi vilnietė Aidija Tilindytė, kuri pirmąją vietą laimėjo pelniusi 160,00 balo. Sidabras atiteko 150,45 balų surinkusiai Vaivai Dilytei, o ant trečiosios vietos pakylos taip pat lipo Sostinės sporto centro auklėtinė Stela Konecka su 146,50 balu.
A. Tilindytė sėkmingai pergalę iškovojo ir bokšto rungtyje (159,35 b.), antrąją vietą užėmusi Stela Konecka (159,15 bal.) nuo pergalės atsiliko vos 0,20 balo. Trečiosios vietos prizininkė tapo vilnietė Gita Purkėnaitė (152,30 bal.).
Bokšto rungtyje ant nugalėtojo pakylos užtikrintai lipo M. Lisauskas (335,65 bal.), sidabru puošėsi vilnietis G. Varneckis (257,95 bal.), o trečiąją vietą pelnė Vilius Pūras (202,60 bal.).
Sostinės sporto centro auklėtiniui M. Lisauskui pavyko laimėti ir 3 m tramplyno rungtyje, kurioje pelnė 341,90 balo. Sidabras atiteko komandos draugui G. Varneckiui surinkusiam 294,15 balo, o bronza atiteko Kiril Baziuk su 241,85 balu.
Tarp merginų čia geriausiai pasirodė V. Dilytė (181,55). Antroji vieta atiteko G. Purkėnaitei (168,20). Trečiąją vietą užėmė A. Tilindytė (161,70).
Sinchroninių šuolių varžybose triumfavo G. Purkėnaitė ir A. Tilindytė (141,60). Antrąją vietą iškovojo šuolininkės S. Konecka ir Agota Pilkauskaitė (131,37), o bronzą pelnė Kauno plaukimo mokyklos auklėtinės Gluosnė Ausminaitė ir Paulė Staršelskytė (121,77).
Vaikinų poroje nepralenkiami liko vilniečiai Adomas Barysas ir Gertas Varneckis, surinkę 173,70 balo. Sidabras atiteko V. Pūriui ir Danieliui Riniui (155,22), o trečiąją vietą pelnė kauniečiai Aurimas Labutis su Aidu Mykolaičiu (127,92).
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