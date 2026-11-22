Paskutinėse kvalifikacijos A grupės rungtynėse Elektrėnų „Žaibas“ kovoje dėl pirmos vietos 15:19 (0:6, 3:3, 5:4, 7:6) nusileido šeimininkams – „San Giljan ASC“ žaidėjams. „Žaibas“ rungtynes pradėjo labai prastai (0:6, 1:9), o skirtumą kiek labiau sušvelnino tik paskutinėmis minutėmis.
6 įvarčius pelnė Aurimas Jonkus, 4 – Julius Goštautas, 2 – Janas Bakulo, o po 1 – Petaras Mitrovičius, Aleksa Petrovski bei Gvidas Zurza.
„Žaibas“ (6 tšk.) grupėje liko antras, o „San Giljan ASC“ laimėjo surinkęs maksimalų įmanomą taškų skaičių – 9. Dvi geriausios grupės komandos pateko į kitą turnyro etapą.
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