Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ namuose šeštadienį 1:5 (0:1, 0:4, 1:0) nusileido lygos čempionei, Rygos „Mogo/RSU“ (Latvija) komandai, o vienintelį lietuvių komandos įvartį pelnė Povilas Verenis (41:47, Laisvydas Kudrevičius, Joonas Larinmaa).
Elektrėnų „Energija“ tą pačią dieną 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) pralaimėjo praėjusio sezono finalininkei, Jelgavos HK „Zemgale/LBTU“ (Latvija) komandai. Įvartį Elektrėnų klubui pelnė Egidijus Binkulis (22:00, Aivaras Bendžius, Dovydas Laimutis).
Sekmadienį ir Elektrėnus aplankė lygos čempionai, „Mogo/RSU“, kurie vietos ekipą nugalėjo identišku rezultatu kaip ir Vilniaus klubą – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1).
Šiose rungtynėse „Energija“ metė pirštinę čempionams, buvo išlyginę rezultatą po Dovydo Laimučio įvarčio (14:47, Karolis Krasilnikovas, Sergijus Lohach), tačiau pusiausvyra tebuvo kiek daugiau nei dvi minutes. Kone dvigubai daugiau kartų varžovų vartus atakavę rygiečiai (31 prieš 18) greitai išsisprendė problemas rungtynėse.
Abu Lietuvos klubai kitą savaitę viešės Rygoje. Lapkričio 24 dieną, 19 valandą „Energija“ susitiks su HK „Prizma/RTU“ (Latvija) ekipa, Vilniaus ekipa lapkričio 25 dieną, 19.15 val. susitiks su Kijevo „Capitals“ (Ukraina) klubu.
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