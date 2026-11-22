Tyrese'as Martinas rungtynėse prieš Paryžiaus „Paris“ patempė čiurną ir praleis bent jau artimiausią mačą.
[COMUNICAT MÈDIC] Josh Nebo va patir una avulsió parcial del tendó rotulià del genoll dret durant el Barça-Estrella Roja del passat divendres. Seguirà un tractament conservador i el temps previst de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos. Tyrese Martin va patir un esquinç durant el Barça-Paris Basketball del passat dimarts i no estarà disponible per al partit d'avui a causa d'una agudització de les molèsties al turmell dret.— Barça Basket (@FCBbasket) November 22, 2026
Su gerokai rimtesnėmis problemomis susidūrė Joshas Nebo, rungtynėse prieš Belgrado „Crvena Zvezda“ susižeidęs kelį.
Tyrimai parodė, kad aukštaūgiui įtrūko dešiniojo kelio girnelės sausgyslė.
Gydymą nuspręsta vykdyti be operacijos, buvęs žalgirietis be krepšinio praleis bent 3–4 mėnesius.
29 metų 206 cm ūgio J.Nebo šį sezoną Eurolygoje per 23 minutes renka 7,7 taško, 7,7 atkovoto kamuolio, 0,8 rezultatyvaus perdavimo ir 12,1 naudingumo balo.
27 metų 198 cm ūgio T.Martino skaičiai per 24 minutes siekia 8,7 taško (27 procentai tritaškių), 4,7 atkovoto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo bei 7,3 naudingumo balo.
„Barcelona“ (8/5) Eurolygoje dalinasi 5–8 vietas, antradienį namie priims Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahče“ (8/5).
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