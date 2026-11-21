Vasarą abi pusės sulygo dėl iki 2028-ųjų galiojančios sutarties. Skelbiama, kad po susitikimo su klubo vadovybe kontraktas dar kartą pratęstas, šį kartą – iki 2029-ųjų.
Đoan Penjaroja 2029. Na sednici Upravnog odbora KK Partizan Mozzart Bet, potvrđena je odluka da se potpiše novi ugovor sa trenerom crno-belih Đoanom Penjarojom i na taj način se produži saradnja do leta 2029. godine. Penjaroja je preuzeo Parni valjak u decembru 2025. godine i do kraja sezone uspeo da crno-bele dovede do finala ABA lige. U aktuelnoj sezoni, u velikoj meri renovirani tim Partizana Mozzart Bet ima učinak od 7 pobeda i 6 poraza na početku Evrolige, dok u regionalnom šampionatu crno-beli imaju šest pobeda i jedan neuspeh. Ovim potpisom, potvrđena je zajednička vizija kluba i trenera u borbi za nove uspehe dostojne imena i ambicija Partizana.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 21, 2026
J.Penarroya komandos šturvalą perėmė pernykštį gruodį ir sezoną baigė 15-oje Eurolygos vietoje (16/22). „Partizan“ krito Adrijos lygos finale ir Serbijos pirmenybių pusfinalyje.
Šį sezoną Belgrado klubas per septynis Adrijos lygos turus suklupo kartą, o Eurolygoje dalinasi 9–12 vietas (7/6).
J.Penarroya pirmą kartą darbuojasi užsienyje – anksčiau jis rungtyniavo ir trenerio pareigas užėmė tik Ispanijos pirmenybių klubuose.
Eurolygoje jis yra treniravęs Barselonos „Barcelona“ ir Vitorijos „Baskonia“ klubus. Abu šie etapai baigėsi taip pat – jis klubuose pradirbo sezoną ir buvo atleistas po nesėkmingo antrojo sezono starto.
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