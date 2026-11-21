Vasarą abi pusės sulygo dėl iki 2028-ųjų galiojančios sutarties. Skelbiama, kad po susitikimo su klubo vadovybe kontraktas dar kartą pratęstas, šį kartą – iki 2029-ųjų.

Đoan Penjaroja 2029. Na sednici Upravnog odbora KK Partizan Mozzart Bet, potvrđena je odluka da se potpiše novi ugovor sa trenerom crno-belih Đoanom Penjarojom i na taj način se produži saradnja do leta 2029. godine. Penjaroja je preuzeo Parni valjak u decembru 2025. godine i do kraja sezone uspeo da crno-bele dovede do finala ABA lige. U aktuelnoj sezoni, u velikoj meri renovirani tim Partizana Mozzart Bet ima učinak od 7 pobeda i 6 poraza na početku Evrolige, dok u regionalnom šampionatu crno-beli imaju šest pobeda i jedan neuspeh. Ovim potpisom, potvrđena je zajednička vizija kluba i trenera u borbi za nove uspehe dostojne imena i ambicija Partizana.