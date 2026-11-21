Visi rinktinės kandidatai šį sezoną rungtyniauja Graikijos pirmenybėse.
📋 Οι κλήσεις της Εθνικής Ανδρών για τους αγώνες με Γεωργία (26/11, 20:00, Telekom Center Athens) και εκτός με Ισπανία (29/11, 19.00, Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα). https://t.co/I0fiWIAG6K 🎟️ Εισιτήρια για το 🇬🇷-🇬🇪 εδώ: https://t.co/zxHhssWy4G #FIBAWC #StepItUp #StepItUpHellas https://t.co/bkgnA3hmo0— HellenicBF (@HellenicBF) November 21, 2026
Ryškiausi pakviesti vardai – patyrę Kostas Papanikolaou, Nickas Calathesas ir Konstantinos Mitoglou, su Pirėjaus „Olympiacos“ konfliktuojantis Tyleris Dorsey, snaiperis Vasilis Toliopoulos ir broliai Kostas bei Thanasis Antetokounmpo.
Graikijos rinktinės kandidatai: Kostas Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Vasilis Toliopoulos (visi – Salonikų „Aris“), Athanasios Bazinas, Nickas Calathesas, Nikos Chougkazas, Nikos Persidis (visi – Salonikų PAOK), Konstantinos Mitoglou, Dimitris Moraitis, Panagiotis Kalaitzakis (visi – Atėnų „Panathinaikos“), Tyleris Dorsey, Omiros Netzipoglou, Antonis Karagiannidis, Kostas Papanikolaou (visi – Pirėjo „Olympiacos“), Giannoulis Larentzakis (Atėnų AEK), Michalis Lountzis (Atėnų „Maroussi“), Alexandros Nikolaidis ir Manos Chatzidakis (abu – Atėnų „Peristeri“).
Graikijos rinktinė (4/4) atrankos I grupėje dalinasi ketvirtąją vietą su Portugalija (4/4) ir Juodkalnija (4/4) bei sieks iš pirmojo trejeto išversti Ukrainą (6/2), Ispaniją (5/3) arba Sakartvelą (5/3).
Lapkričio 26-ąją graikai namie priims Sakartvelą, lapkričio 29-ąją lankysis Ispanijoje.
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