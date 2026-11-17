Pastarasis triumfas buvo sudėtingiausias – Miuncheno „Bayern“ (3/9) namie palaužtas tik po pratęsimo (117:114).
Netikėtai neparankiu šis varžovas tapo Jonui Valančiūnui. Tritaškius lieti pradėjęs Johannesas Thiemannas lėmė, kad didžiąją rungtynių dalį „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis pasirinko žaisti be uteniškio.
Gynyboje problemų turėjęs „Žalgirio“ lyderis puolime vis tiek padarė savo darbą – vos per 14 minučių surinko 15 taškų (6/10 dvitaškių, 3/4 baudų metimų), 5 atkovoti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 3 pražangos ir 18 naudingumo balų.
J.Valančiūnas nelaikė nuoskaudos dėl trumpų minučių ir po mačo gyrė jo vietą lemiamais momentais užėmusį Dustiną Slevą.
„Jis ir toliau rodo, kad yra vienas svarbiausių žaidėjų šioje komandoje. Tritaškį įmetė, gerai, bet gynyba, tas užsivedimas, aukojimasis, kamuolį ėmė, traukė, bėgo, rinko kamuolius puolime. Didelis dalykas“, – teigė uteniškis.
Aukštaūgis lakoniškai apžvelgė pergalių seriją, pagarbiai atsiliepdamas apie laukiantį Atėnų „Panathinaikos“ vizitą dvigubos savaitės uždaryme.
„Reikia eiti toliau, žiūrime, kas yra prieš mus ir darome viską, kad laimėtume kitas rungtynes. Laimėti yra gerai, bet neatsipalaiduoti – dar geriau. Turime labai stiprų varžovą, ketvirtadienį atvažiuojantį į mūsų namus. Nebus lengva, bet viską turime, kad galėtume kautis ir paimti pergalę. Tai reikia ir daryti“, – tikino J.Valančiūnas.
Jis buvo paklaustas ir apie pastaraisiais metais itin aktyvias PAO viliones turėti vidurio puolėją savo gretose, bet kalbą kreipė kita linkme.
„Dabar esu čia, rytoj pasitreniruojame ir poryt žaidžiame su Atėnų „Panathinaikos“. Darysime viską, kad laimėtume“, – teigė J.Valančiūnas.
Panašiai abstraktus jis buvo ir kalbėdamas apie galimybę prisijungti prie Lietuvos rinktinės Pasaulio taurės atrankos „lango“ mače prieš Serbiją. Žalgiriečių lapkričio 25-ąją žalgiriečių laukia Eurolygos mačas Madride, o serbai Klaipėdoje lankysis jau lapkričio 26-ąją, o tai logistiką paverčia itin sudėtinga.
Vis dėlto rinktinės kandidatų sąraše įrašytas J.Valančiūnas tokios galimybės neatmetė.
„Pabaigiame šias trejas rungtynes, kurios dar yra likusios ir tada žiūrėsime, kas atvažiuoja šimtu procentų. Viskas dar atvira“, – teigė uteniškis.
„Žalgiris“ iki „lango“ namie priims „Panathinaikos“ (lapkričio 19-oji), o vėliau dar spės aplankyti Panevėžį (lapkričio 22-oji) ir Madridą (lapkričio 25-oji).
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