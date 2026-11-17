Grubia varžovo klaida pasinaudojęs Bruno Fernandesas rungtynių pradžioje tiksliu smūgiu išvedė Portugalijos rinktinę į priekį 1:0.
Netrukus Davidas Brooksas tiksliai pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Sorba Thomas puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir jau persvėrė rezultatą Velso rinktinės naudai 2:1.
Pedro Neto pirmojo kėlinio pabaigoje smūgiu pirmuoju lietimu pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą 2:2.
Carlosas Forbsas įpusėjus antrajam kėliniui pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir Portugalija vėl išsiveržė į priekį 3:2.
Pedro Neto per keletą minučių užsidirbo dvi geltonas korteles, kurios virto į raudoną, bei portugalai liko žaisti dešimtyje.
Portugalija po 6 sužaistų rungtynių surinko 15 taškų ir finišavo pirmoje grupės vietoje bei užsitikrino kelialapį į ketvirtfinalį. Tuo tarpu Velsas su 3 taškais liko paskutinis, ketvirtas. Į kitą etapą taip pat pateko 10 taškų surinkusi ir antra likusi Danija.
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