Itin rezultatyviame pirmajame kėlinyje „Baskonia“ buvo įgijusi 8 taškų pranašumą, o po pirmųjų dešimties minučių pirmavo 33:26. Antrajame ketvirtyje skirtumas pirmą kartą tapo dviženklis – 41:31. „Hapoel“ 5 taškais baigė pirmąją mačo dalį, taip sumažindama deficitą – 44:48.
Po didžiosios pertraukos baskų persvara vėl buvo dviženklė (54:44), bet ji greitai ištirpo – 54:51. 26-ąją minutę „Hapoel“ ir išsiveržė į priekį – 59:58. Čia pat šeimininkai spurtavo ir vėl atitrūko – 69:61. Po trijų ketvirčių turėjo 7 taškų pranašumą – 71:64.
„Hapoel“ ketvirtajame kėlinyje pelnė 7 taškus be atsako ir vėl pirmavo – 74:73. Komandos toliau žygiavo taškas į tašką – likus 100 sekundžių svečiai turėjo 2 taškų atsargą – 83:81. Izraelio klubas apsigynė ir prasidėjus paskutinei minutei pasižymėjo dvitaškiu – 85:81. „Baskonia“ realizavo vieną baudą iš dviejų (82:85) ir apsigynusi turėjo 24 sekundes, bet du bandymai pataikyti tritaškį buvo nesėkmingi ir triumfavo „Hapoel“.
„Baskonia“: DJ.Stewartas 15, Chrisas Duarte 13 (4/5 tritaškiai), Rolandas Šmitas ir Kenanas Kamenjašas (12 atk. kam.) po 12, Clementas Frischas 9.
„Hapoel“: Tai‘us Odiase 16, Elijah Bryantas 15 (6 atk. kam.), Vasilije Micičius 14 (8 rez. perd.), Danielis Oturu 12, Zachas LeDay‘us 11 (5 atk. kam.).
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