Lucos Banchi kariauna namuose 91:77 (26:20, 16:24, 24:17, 25:16) nugalėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ (7/5) klubą.
Rungtynių pradžia klostėsi gana lygiai, nors Milano klubas ir bandė veržtis į priekį – 24:19. Jordanas Nwora skirtumą ėmė mažinti, o Chrisas Jonesas rezultatą persvėrė – 33:31. Pranašumą „Crvena Zvezda“ išsaugojo iki ketvirčio pabaigos – 44:42.
Tolti milaniečiai pradėjo vėliau: Alecas Petersas pataikė tritaškį, Marko Guduričius – taip pat, tai leido įgyti kiek apčiuopiamesnę persvarą – 66:61. Tritaškių vakarėlį tęsė Jasonas Burnellas ir Matthew Garrisonas (77:63), kas stūmė Belgrado klubą į sudėtingesnę situaciją.
Liko dar pusė ketvirčio, Ch.Jonesas skirtumą bandė tirpdyti, pataikė ir Semi Ojeleye (70:78), tačiau dviženklę šeimininkų persvarą atstatė Mosesas Wrightas.
Gelbėti svečius siekė T.Carteris, tačiau jam atsakė J.Burnellas, o tašką dėjo Devonas Hallas – 84:74.
„Armani Olimpia“: Leandro Bolmaro 15, Jasonas Burnellas ir Dariusas Thompsonas – po 12, Alecas Petersas (7 atk. kam.) ir Mosesas Wrightas – po 10.
„Crvena Zvezda“: Tysonas Carteris 21, Chrisas Jonesas 10, Semi Ojeleye ir Jordanas Nworda – po 9.
HE STRIKES AGAIN! 😱 @OlimpiaMI1936 | #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/Fnh4ut0ryZ— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026
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