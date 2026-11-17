Pasak sinoptikės, šiuo metu Lietuvą veikia ciklonas Sylvia, kurio pietrytinė dalis kartu su atmosferos fronto debesimis jau pasiekė šalį.
„Prie mūsų jau šiandien priartėjo ciklono, vardu Sylvia, pietrytinė dalis su atmosferos fronto debesimis.
Ciklonas antradienį nutįs per Baltiją, lėtai trauksis į šiaurę, mes liksime jo pietrytinėje dalyje. Pūs stiprokas pietinių krypčių vėjas, aprims tik antradienio popietę.
Laistys gausoku lietumi, bet apniukusi naktis jau bus kiek šiltesnė, pora laipsnių šilčiau bus ir dieną“, – rašė E. Latvėnaitė.
Sinoptikės teigimu, savaitės viduryje Lietuvą pasieks dar vienas ciklonas, vardu Talia III-oji. Jis atneš naują kritulių porciją, o orai išliks debesuoti ir drėgni.
„Po sausesnės, bet vėsesnės trečiadienio nakties, trečiadienio dieną pietinę Baltiją pasieks naujas ciklonas, vardu Talia III-oji, ketvirtadienį jis jau per Lietuvą keliaus.
Tad ir trečiadienio dieną, ir ketvirtadienį vėl sulauksime kritulių, daugiausia lietaus. Didesnių audrų nebus, bet vėjai dažnai kryptis keis.
Oro temperatūra irgi prie lietaus ar debesų „prisitaikys“ – sausesnė trečiadienio naktis bus šaltesnė, kai kur susidarys plikledis.
Ketvirtadienis turėtų būti šiltesnis
Darganota diena taip pat šiluma nedžiugins, bet ketvirtadienis jau bus kiek šiltesnis tiek naktį, tiek dieną“, – prognozavo sinoptikė.
Anot E. Latvėnaitės, nuo penktadienio į Lietuvą pradės veržtis vis šaltesnis oras. Stiprės vakarų, šiaurės vakarų vėjas, o lietų vis dažniau keis šlapdriba ir sniegas.
„Nuo penktadienio iš šiaurės vis šaltesnis oras brausis, stiprės žvarbokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas.
Penktadienį kris gausoki krituliai – su lietumi jau šlapios snaigės maišysis, o savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje su šlapdriba jau ir snaigės kris. Tik pajūryje vis dar lietutis, kartais su šlapiomis snaigėmis kris.
Naktimis jau nedidelis šaltukas spustels, plikledis daug kur slidžius spąstus paspęs, dienomis vienas kitas laipsnis šilumos kartu su stipresniu vėju jau žvarba dvelks“, – perspėjo sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, lapkričio 17-osios, naktį ir pirmoje dienos pusėje daugelyje rajonų numatomas gana gausus lietus. Daug kur lis ar dulksnos, todėl bus miglota. Popietę lietus jau bus protarpinis, kai kur trumpam ir visai liausis. Pūs pietinių krypčių vėjas, naktį 7–12 m/s, gūsiai sieks 15 m/s, pajūryje pietvakarių vėjas sustiprės iki 8–13 m/s, gūsiai – iki 17 m/s. Dieną vėjas pamažu rims, pietų, pietvakarių sieks 6–11 m/s, pajūryje – 8–13 m/s. Naktį temperatūra bus 3–6°C, šilčiausia vakariniame, pietvakariniame šalies pakraštyje, dieną – 5–7°C.
Trečiadienį, lapkričio 18-osios, naktį ženklesnių kritulių nenumatoma, tačiau daug kur drieksis rūkai, vietomis susidarys plikledis ar paviršius pasidengs šarma. Dieną protarpiais palis, gausesni krituliai numatomi popietę, o vakare šiaurės vakariniuose rajonuose lietų jau gali pakeisti šlapdriba. Naktį pūs pietų, pietryčių, dieną – rytų, pietryčių vėjas, 5–10 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo –2 iki 1°C, dienos pradžioje bus vos 2–4°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 19 d., protarpiais palis, daugiausia kritulių numatoma naktį. Vėjas bus nepastovios krypties, 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 2–4°C, vėsiausia bus vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną – 4–7°C, šilčiausia rytinėje ir pietinėje šalies dalyje.
Penktadienį, lapkričio 20-osios, numatomi gausesni krituliai. Naktį vyraus lietus, o dieną pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose daugiausia lis, šiauriniuose bei rytiniuose kraštuose lietus maišysis su šlapdriba. Naktį pūs rytų, pietryčių vėjas, 6–11 m/s, dieną pasisuks iš pietų, pietvakarių ir sustiprės iki 7–12 m/s, vakare gūsiai sieks 15 m/s. Pajūryje vakarų, šiaurės vakarų vėjas sustiprės iki 8–13 m/s, gūsiai sieks 15–18 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo –1 iki 3°C, dieną bus 3–6°C, šilčiausia pajūryje.
Šeštadienį, lapkričio 21 d., protarpiais numatomi krituliai, gausesni jie bus naktį. Lietų vis dažniau keis šlapdriba ir sniegas, o pajūryje dar vyraus lietus su šlapdriba. Pūs vakarų, šiaurės vakarų vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15–17 m/s. Naktį temperatūra bus nuo –2 iki 2°C, pajūryje – 3–5°C, dieną – 2–4°C, pajūryje – 5–7°C.
Sekmadienį, lapkričio 22 d., vietomis protarpiais pasirodys nedideli mišrūs krituliai, naktį daugiausia kris sniegas, o pajūryje dar palis su silpna šlapdriba. Vėjas išliks šiaurės vakarų, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo –3 iki 1°C, dieną bus 1–3°C, šilčiausia pajūryje, kur temperatūra gali pakilti iki 4–5°C.
Pirmadienį, lapkričio 23 d., orai išliks žiemiški. Protarpiais numatomi mišrūs krituliai – šlapdriba maišysis su sniegu, o pajūryje dar palis, vietomis pasirodys viena kita šlapia snaigė. Pūs vakarų, šiaurės vakarų vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks iki 15 m/s. Naktį temperatūra bus nuo –2 iki 1°C, pajūryje – 2–4°C, dieną – 1–3°C, pajūryje apie 4–5°C.
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