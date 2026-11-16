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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Maišysis stichijos, netrūks kritulių – sinoptikas praneša, kokie orai laukia

2026-11-16 17:05 / šaltinis: ELTA
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2026-11-16 17:05
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Artimiausiomis dienomis Lietuvoje netrūks kritulių – daugelyje rajonų protarpiais lis, o savaitės pabaigoje sustiprės vėjas ir plūstelės šaltesnis oras, kai kur galima šlapdriba, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantautas.

Audringi rudens orai Lietuvoje (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)
GALERIJA (20)

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje netrūks kritulių – daugelyje rajonų protarpiais lis, o savaitės pabaigoje sustiprės vėjas ir plūstelės šaltesnis oras, kai kur galima šlapdriba, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantautas.

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Pasak jo, antradienio naktį iš vakarų prie Lietuvos priartės ciklonas, atnešiantis daugiau debesų ir lietaus. Pūs palyginti stiprus pietryčių, pietų, paryčiais ir pietvakarių vėjas, pajūryje jo gūsiai sieks 15–17 m/s. Dėl tankių debesų temperatūra išliks teigiama – bus 1–6 laipsniai šilumos.

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Dieną dangus daug kur išliks debesuotas, tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, debesys šiek tiek praretės. Vėjas pūs iš pietvakarių, išliks stiprokas. Temperatūra įdienojus kils iki 4–9 laipsnių šilumos.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

Trečiadienio paryčiais artės kitas ciklonas

Trečiadienio naktį vienas ciklonas nutols, tačiau paryčiais iš pietvakarių artės kitas. Pirmoje nakties pusėje debesys šiek tiek prasisklaidys, ypač vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, o šalies rytuose ir pietuose dangus gali išlikti debesuotas.

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„Pirmoje nakties pusėje palis vakariniame ir šiaurės vakariniame šalies pakraštyje, paryčiais nauja lietaus zona turėtų pasiekti pietvakarinį šalies pakraštį. Kai kur nusidrieks rūkas“, – sako T. Kantautas.

Naktį vėjas aprims ir daugiausia pūs iš pietų. Temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio Žemaitijoje ir šiauriniuose rajonuose iki 2 šilumos šalies pietryčiuose, Kuršių nerijoje laikysis 3–4 laipsniai šilumos.

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Dieną šalies orus lems nykstantis ciklonas. Pasak sinoptiko, orai keisis nedaug – dangus ir toliau bus apniukęs, o daugelyje rajonų protarpiais palis. Kai kur gali tvyroti rūkas. Temperatūra sieks 2–7 laipsnius šilumos.

Ketvirtadienio naktį iš vakarų įsilies dar vienas nedidelis žemo slėgio sūkurys – ir toliau vyraus daugiausia debesuoti ir lietingi orai.

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„Dangus bus apniukęs, daugelyje rajonų numatomas lietus. Pūs nestiprus, besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra nekris žemiau 1–6 laipsnių šilumos“, – pažymi T. Kantautas.

Ketvirtadienio dieną šis ciklonas trauksis į rytus. Nepaisant to, didesnėje šalies dalyje debesuotumas išliks. Didesnė pragiedrulių tikimybė galima tik vakariniuose rajonuose. Dar daugelyje rajonų palis, tačiau vyraus negausus lietus, dulksna. Vėjas išliks nestiprus, besikeičiančios krypties. Popietę sušils iki 3–8 laipsnių šilumos.

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Penktadienį per šalį slinks dar vienas ciklonas. Tiek naktį, tiek dieną vyraus debesuoti orai, daugelyje rajonų su pertraukomis lis, o antroje dienos pusėje šiauriniuose rajonuose lietų gali pakeisti šlapios snaigės. 

Dieną pietryčių, pietų vėjas suksis iš vakarų, šiaurės vakarų, dieną vietomis gūsiai sieks 15–20 m/s. Naktį temperatūra nekris žemiau 1–6 laipsnių šilumos. Dieną į šalį veršis šaltesnio oro masė, tad temperatūra nekils aukščiau 2–7 laipsnių.

Numatoma, kad drėgni orai vyraus ir visą savaitgalį.

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