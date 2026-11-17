Apie žurnalisto karjerą, viešosios komunikacijos iššūkius ir darbo su ministre užkulisius kalbamės su Ignu Grinevičiumi.
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