Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paaiškėjo, kaip į suorganizuotą savo gimtadienio šventę reagavo Valdas Adamkus: „Pasišnekėjome ir...“

2026-11-13 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lapkričio 3 dieną Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT) visi susirinkę garbingi svečiai sveikino dvi Lietuvos prezidento kadencijas ėjusį Valdą Adamkų su 100 metų jubiliejumi. Atgarsiai iš renginio netyla ir dabar, o prezidento gimtadienio metu buvo parinkta ypatinga, solidi ir tauri muzikinė programa.

Lapkričio 3 dieną Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT) visi susirinkę garbingi svečiai sveikino dvi Lietuvos prezidento kadencijas ėjusį Valdą Adamkų su 100 metų jubiliejumi. Atgarsiai iš renginio netyla ir dabar, o prezidento gimtadienio metu buvo parinkta ypatinga, solidi ir tauri muzikinė programa.

REKLAMA
0

Muzikinę pasaką V. Adamkaus gimtadienio metu kūrė ir ja rūpinosi vienas garsiausių Lietuvos operos solistų Edgaras Montvidas, sutikęs naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakoti, kaip buvo renkama muzika garbiai progai bei kaip į sukurtą atmosferą reagavo pats prezidentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(43 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LNOBT – prezidento Valdo Adamkaus 100-mečio iškilmės

Ruoštis šventei pradėjo balandį

Pradėjęs pasakoti apie savo darbą šiame renginyje, pirmiausia pašnekovas skyrė padėką Edmundui Jakilaičiui, kuris jį pakvietė dalyvauti šiame istoriniame renginyje.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pasakojo, kad pirmasis jų komandos susitikimas įvyko balandžio mėnesį. Jo metu buvo atlikta fotografija, kurioje jis kalbasi su organizatoriais.

REKLAMA

„Tai buvo vienas iš pirmųjų tokių susitikimų, kada dar tik aptarėme vakaro kontūrus ir idėjas“, – dalijosi jis.

Pasidomėjus, ar daugiau nei pusmetis laiko buvo pakankamas pasiruošimui, E. Montvidas nurodė, kad tokio masto renginiams visuomet reikia daugiau nei vieno ar dviejų mėnesių.

Anot jo, reikėjo pakviesti svečius, surasti tinkamas erdves šventei, suderinti tiek LNOBT, tiek organizatoriams optimaliausią variantą ir švęsti būtent tada, kai prezidentas mini gimtadienį.

REKLAMA
REKLAMA

„Daug tokių visokiausių dedamųjų dalių buvo, todėl kad renginys susidėjo ir iš įvairių vaizdo reportažų apie prezidento gyvenimą, reikėjo surasti ir solistus, ir atlikti kitus darbus.

To laiko iš tikrųjų, aišku, visuomet norisi daugiau. Tokius renginius geriau planuoti labai iš anksto, nes vyksta ir įvairių nenumatytų situacijų“, – šyptelėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Edgarui Montvidui atiteko muzikos parinkimo užduotis

Pašnekovas dalijosi, kad jubiliejinis vakaras susidėjo iš tam tikrų žymių prezidento gyvenimo momentų, kuriems reikėjo parinkti tinkamą muziką. Pasak jo, viso buvo maždaug devyni įrašai, kurių kiekvienam buvo skiriamos atskiros muzikinės kompozicijos.

„Pavyzdžiui, prezidento jaunystė. Aš iš karto kažkaip sumąsčiau, kad tai galėtų būti tas laikas, kuomet prezidentas jaunas, dar tik svajojo. Čia labai pasitarnavo Juozo Naujalio puikus kūrinys „Svajonė“.

REKLAMA

Aišku, teko pasukti galvą, kokiu kūriniu papuošti tą momentą, kai jis atvyko į Jungtines Valstijas ir kai prasidėjo jo profesinė karjera, arba, sakykime, Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą“, – pasakojo jis.

Kaip pažymėjo E. Montvidas, kūrinių parinkimas nebuvo vienintelis iššūkis. Reikėjo svarstyti apie tai, kaip bendrame kontekste suskambės jų visuma.

REKLAMA

„Reikėjo apsispręsti ir dėl finalinio kūrinio, ir dėl daugybės kitų dalykų, bet tai buvo labai kūrybingas darbas. Tiesą sakant, būtent ta struktūra man labai padėjo surinkti tuos kūrinius.

Mes nenorėjome šio vakaro apkrauti trijų valandų ilgio, nesibaigiančiomis patosinėmis kalbomis, pilnomis ditirambų.

Norėjosi, kad jis būtų taurus, jaukus, pakankamai kompaktiškas, apjungiantis ir atsiminimus, ir muziką, įvelkantis visa tai į tam tikrą šiltą, bet kartu ir iškilmingą vakarą“, – dalijosi jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Valdo Adamkaus ir Almos Adamkienės istorijai – „Madam Butterfly“

Pasiteiravus, koks muzikinis fonas buvo parinktas jautriai prezidento ir jo žmonos meilės istorijai, pašnekovas dalijosi, kad šioje vietoje buvo visai nesunku apsispręsti, nes dažniausiai operos jau yra kuriamos apie meilę.

„Mes nusprendėme atlikti duetą iš operos „Madam Butterfly“ – Suzuki ir Butterfly gėlių duetą. Tokį gražų momentą, kuomet Madam Butterfly laukia sugrįžtančio mylimojo“, – pasakojo jis.

REKLAMA

Operos solistas dalijosi, kad ši scena buvo labai simboliška, o simbolizmas šventės metu nulėmė ne vieną sprendimą.

Dar vienas iš jų – Lietuvos įstojimui į Europos Sąjungą parinkta Liudviko van Bethoveno „Odės džiaugsmui“ ištrauka, kuri taip pat yra tapusi Europos Sąjungos himnu.

„Prezidento pasitraukimą į Vakarus 1949 metais ir tą Tėvynės ilgesį man labai gražiai susiejo ištrauka iš operos „Lietuviai“.

Apskritai, parinkdamas muziką šiam renginiui norėjau išvengti sentimentalumo. Norėjosi, kad muzika būtų ne per liūdna, bet kartu tauri, tinkanti tokio vakaro formatui“, – apie darbą su muzika pasakojo jis.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų