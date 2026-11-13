Paaiškėjo, kaip į suorganizuotą savo gimtadienio šventę reagavo Valdas Adamkus: „Pasišnekėjome ir...“

Muzikinę pasaką V. Adamkaus gimtadienio metu kūrė ir ja rūpinosi vienas garsiausių Lietuvos operos solistų Edgaras Montvidas, sutikęs naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakoti, kaip buvo renkama muzika garbiai progai bei kaip į sukurtą atmosferą reagavo pats prezidentas.
Ruoštis šventei pradėjo balandį
Pradėjęs pasakoti apie savo darbą šiame renginyje, pirmiausia pašnekovas skyrė padėką Edmundui Jakilaičiui, kuris jį pakvietė dalyvauti šiame istoriniame renginyje.
Jis pasakojo, kad pirmasis jų komandos susitikimas įvyko balandžio mėnesį. Jo metu buvo atlikta fotografija, kurioje jis kalbasi su organizatoriais.
„Tai buvo vienas iš pirmųjų tokių susitikimų, kada dar tik aptarėme vakaro kontūrus ir idėjas“, – dalijosi jis.
Pasidomėjus, ar daugiau nei pusmetis laiko buvo pakankamas pasiruošimui, E. Montvidas nurodė, kad tokio masto renginiams visuomet reikia daugiau nei vieno ar dviejų mėnesių.
Anot jo, reikėjo pakviesti svečius, surasti tinkamas erdves šventei, suderinti tiek LNOBT, tiek organizatoriams optimaliausią variantą ir švęsti būtent tada, kai prezidentas mini gimtadienį.
„Daug tokių visokiausių dedamųjų dalių buvo, todėl kad renginys susidėjo ir iš įvairių vaizdo reportažų apie prezidento gyvenimą, reikėjo surasti ir solistus, ir atlikti kitus darbus.
To laiko iš tikrųjų, aišku, visuomet norisi daugiau. Tokius renginius geriau planuoti labai iš anksto, nes vyksta ir įvairių nenumatytų situacijų“, – šyptelėjo jis.
Edgarui Montvidui atiteko muzikos parinkimo užduotis
Pašnekovas dalijosi, kad jubiliejinis vakaras susidėjo iš tam tikrų žymių prezidento gyvenimo momentų, kuriems reikėjo parinkti tinkamą muziką. Pasak jo, viso buvo maždaug devyni įrašai, kurių kiekvienam buvo skiriamos atskiros muzikinės kompozicijos.
„Pavyzdžiui, prezidento jaunystė. Aš iš karto kažkaip sumąsčiau, kad tai galėtų būti tas laikas, kuomet prezidentas jaunas, dar tik svajojo. Čia labai pasitarnavo Juozo Naujalio puikus kūrinys „Svajonė“.
Aišku, teko pasukti galvą, kokiu kūriniu papuošti tą momentą, kai jis atvyko į Jungtines Valstijas ir kai prasidėjo jo profesinė karjera, arba, sakykime, Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą“, – pasakojo jis.
Kaip pažymėjo E. Montvidas, kūrinių parinkimas nebuvo vienintelis iššūkis. Reikėjo svarstyti apie tai, kaip bendrame kontekste suskambės jų visuma.
„Reikėjo apsispręsti ir dėl finalinio kūrinio, ir dėl daugybės kitų dalykų, bet tai buvo labai kūrybingas darbas. Tiesą sakant, būtent ta struktūra man labai padėjo surinkti tuos kūrinius.
Mes nenorėjome šio vakaro apkrauti trijų valandų ilgio, nesibaigiančiomis patosinėmis kalbomis, pilnomis ditirambų.
Norėjosi, kad jis būtų taurus, jaukus, pakankamai kompaktiškas, apjungiantis ir atsiminimus, ir muziką, įvelkantis visa tai į tam tikrą šiltą, bet kartu ir iškilmingą vakarą“, – dalijosi jis.
Valdo Adamkaus ir Almos Adamkienės istorijai – „Madam Butterfly“
Pasiteiravus, koks muzikinis fonas buvo parinktas jautriai prezidento ir jo žmonos meilės istorijai, pašnekovas dalijosi, kad šioje vietoje buvo visai nesunku apsispręsti, nes dažniausiai operos jau yra kuriamos apie meilę.
„Mes nusprendėme atlikti duetą iš operos „Madam Butterfly“ – Suzuki ir Butterfly gėlių duetą. Tokį gražų momentą, kuomet Madam Butterfly laukia sugrįžtančio mylimojo“, – pasakojo jis.
Operos solistas dalijosi, kad ši scena buvo labai simboliška, o simbolizmas šventės metu nulėmė ne vieną sprendimą.
Dar vienas iš jų – Lietuvos įstojimui į Europos Sąjungą parinkta Liudviko van Bethoveno „Odės džiaugsmui“ ištrauka, kuri taip pat yra tapusi Europos Sąjungos himnu.
„Prezidento pasitraukimą į Vakarus 1949 metais ir tą Tėvynės ilgesį man labai gražiai susiejo ištrauka iš operos „Lietuviai“.
Apskritai, parinkdamas muziką šiam renginiui norėjau išvengti sentimentalumo. Norėjosi, kad muzika būtų ne per liūdna, bet kartu tauri, tinkanti tokio vakaro formatui“, – apie darbą su muzika pasakojo jis.
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