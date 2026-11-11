Štai kas Valdo Adamkaus gimtadienyje buvo padėta ant vaišių stalo: „Įdomu tai, kad...“

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į „Skonio slėnio“, gurmaniškus patiekalus šventėms teikiančios įmonės vadovę Jolantą Šlapelienę, kuri pasidalijo, kuo vaišinosi susirinkę garbingi svečiai.
Kaip pasakojo pašnekovė, prieš maždaug mėnesį laiko jų komanda sulaukė užsakymo iš prezidento komandos, prašančios pagaminti užkandžius svečiams.
„Jaudulio tikrai nebuvo, nes prie tokių renginių esame pripratę. Tai mūsų kasdienybė, tiesiog šiam renginiui pradėjome ruoštis iš anksto ir specialiai kūrėme keletą naujų užkandžių bei desertų“, – dalijosi ji.
Ant stalo – lietuviški patiekalai
Pasidomėjus J. Šlapelienės, kokie patiekalai buvo tiekiami šiai ypatingai progai, pirmiausia ji įvardijo jų užsakovų jau pamėgtus valgius.
„Karštiesiems užkandžiams ruošėme mini cepelinus su elniena bei mini cepelinus su varške ir peletrūnu.
Taip pat pateikėme vieną populiariausių mūsų užkandžių – silkę su baravykais ant juodos lietuviškos ruginės duonelės su baravykų žele“, – pasakojo ji.
Įdomu tai, kad ši silkė yra siejama su viena iš Lietuvos istorinių asmenybių – ji vadinama prezidento Kazio Griniaus silke.
Svečiams taip pat teko ragauti antieną su burokėlių ir bruknių putėsiais bei įvairius vieno kąsnio užkandžius.
Šventei kūrė net naujus receptus
Vis tik taip pat šiai progai buvo sukurti netgi keli nauji receptai. J. Šlapelienė nurodė, kad tarp jų – ekologiškų pomidorų sfera su sūriu, patiekiama šaukštelyje, ir baravykų paštetas su obuolių želė.
Tuo tarpu desertų mėgėjams buvo patiekta šaltalankių karamelė su maskarpone ir rudeniškas desertas iš lietuviškių kriaušių.
„Naujus receptus kūrėme, bandėme ir tobulinome visą mėnesį. Norėjome, kad patiekalai būtų ne tik gražūs, bet ir išsiskirtų skonių deriniais.
Buvo svarbu išlaikyti lietuviškus ingredientus, tačiau pateikti juos taip, kaip svečiai galbūt dar nėra ragavę“, – dalijosi J. Šlapelienė.
Yra tekę maitinti net karališkosios šeimos narius
Vadovė pasakojo, kad jau kelis metus iš eilės jų komanda aptarnauja Prezidentūroje vykstantį liepos 6 dienos, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos, priėmimą, kuriame dalyvauja daugybė garbingų svečių.
Taip pat, pasak jos, yra tekę aptarnauti Maltos ordino didįjį magistrą, Danijos karalių Frederiką X, Švedijos karalių Karolį XVI Gustavą ir karalienę Silviją.
Be karališkųjų svečių pašnekovės komandai yra tekę aptarnauti buvusius ir esamus Estijos, Latvijos bei Suomijos valstybių vadovus.
„Esame pripratę prie aukščiausio lygio protokolinių renginių ir darbo su garbingais svečiais“, – kalbėjo ji.
Pasiteiravus, kaip jų tiekiamą maistą vertina svečiai, pašnekovė šyptelėjo – nors asmeniškai atsiliepimų girdėti neteko, tačiau nestandartinių sprendimų pasirinkimas rodo, kad svečiams patiko.
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