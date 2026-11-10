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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Skelbia kainas: štai kiek pigo pigiausių maisto produktų krepšelis spalį

2026-11-10 07:28 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 07:28
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Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis Lietuvos parduotuvėse spalį, palyginti su rugsėju, pigo 0,8 proc. (0,56 euro) ir buvo 0,1 proc. (6 centais) pigesnis nei pernai spalį, skelbia portalas pricer.lt.

„Finbee Verslui“ Lietuvos įmonėms skirs 55 mln. eurų: paskolos sieks iki 800 tūkst. eurų (nuotr. Adobe Stock)

Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis Lietuvos parduotuvėse spalį, palyginti su rugsėju, pigo 0,8 proc. (0,56 euro) ir buvo 0,1 proc. (6 centais) pigesnis nei pernai spalį, skelbia portalas pricer.lt.

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Skirtumas tarp pigiausio („Maxima“) ir brangiausio („Barbora“) krepšelio siekė 36,1 proc., arba 21,65 euro.

Spalį pigiausių produktų krepšelis pigo 0,56 euro

Populiarių ir gerai žinomų pricer.lt produktų vidutinio krepšelio kainų analizė rodo, kad per mėnesį jos brango 0,5 proc. (29 centais), o per metus – pigo 7,1 proc. (4,53 euro).

Iš pricer.lt stebimų 52 prekių kainų brango 17 prekių, o pigo 35 prekės.

Reikšmingai (10 proc. ir daugiau) brango 8 prekės, labiausiai pigo (daugiau nei 10 proc.) – 21 prekė.

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