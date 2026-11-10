Skelbia kainas: štai kiek pigo pigiausių maisto produktų krepšelis spalį

Skirtumas tarp pigiausio („Maxima“) ir brangiausio („Barbora“) krepšelio siekė 36,1 proc., arba 21,65 euro.
Spalį pigiausių produktų krepšelis pigo 0,56 euro
Populiarių ir gerai žinomų pricer.lt produktų vidutinio krepšelio kainų analizė rodo, kad per mėnesį jos brango 0,5 proc. (29 centais), o per metus – pigo 7,1 proc. (4,53 euro).
Iš pricer.lt stebimų 52 prekių kainų brango 17 prekių, o pigo 35 prekės.
Reikšmingai (10 proc. ir daugiau) brango 8 prekės, labiausiai pigo (daugiau nei 10 proc.) – 21 prekė.