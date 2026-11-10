Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

Anot jų, trečiadienį vietomis palis, vyraus nedidelis lietus. Naktį ir rytą kai kur plikledis. Vėjas naktį pietinių krypčių, 2–7 m/s, dieną pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3, pajūryje 4–6 laipsnių šilumos, dieną 4–9 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį kai kur palis, naktį vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, dieną 3–7 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 9 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 13 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Nemune ties Smalininkais – iki 20 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 5–11, ežeruose – 6–10, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 10 laipsnių šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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