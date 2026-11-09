Iš sinoptikės – naujausia žinia: štai kada pasirodys pirmosios snaigės

Pasak sinoptikės, antradienio naktis bus nežymiai debesuota, be kritulių. Paryčiais oras atvės nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Kuršių nerijoje išsilaikys silpnai teigiama temperatūra.
Kai kur formuosis plikledis
Dieną debesuotumas didės pradedant vakariniais šalies rajonais. Visgi diena išliks be žymesnių kritulių. Vyraus pietų krypties vėjas, kuris sustiprės iki vidutinio stiprumo. Įdienojus oras sušils iki 2–7 laipsnių.
Trečiadienį orai menkai keisis. Naktį vietomis, daugiausia pajūryje ir rytiniuose rajonuose, vyraus nedidelis lietus. Saulei tekant temperatūra pasiskirstys tarp 2 laipsnių šalčio ir 3, prie jūros 4–6 laipsnių šilumos. Temperatūrai svyruojant apie 0, kai kur formuosis plikledis, ypač ant tiltų ir viadukų.
Dieną Šiaurės vakariniuose rajonuose palis ir ims stiprėti pietvakarių krypties vėjas. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 4–9 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį negausaus lietaus gali sulaukti tik vakarinio ir šiaurinio pakraščio gyventojai, kitur kritulių tikimybė bus menka. Pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, jo greitis sieks 6–11 m/s. Dieną lietaus debesys vyraus tik vakariniame šalies pakraštyje. Vėjas nei krypties nei greičio nekeis.
Naktį termometrai rodys nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, įdienojus sugrįš 3–7 laipsnių šiluma.
Penktadienį šalį pasieks ciklonas, todėl prognozuojamos didesnės orų permainos.
Anot S. Dalinkevičiūtės, daug kur vyraus lietus, o su juo pasirodys ir pirmosios šlapios snaigės. Naktį pūs pietų, pietvakarių vėjas, dieną jau pietvakarių, vakarų smarkiai. Pajūryje vėjo gūsiai sustiprės iki 15–20 m/s.
Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 1–6 laipsnių šilumos, dieną kils vienu kitu laipsniu ir bus tarp 4–8 laipsnių.
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