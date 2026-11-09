Pasauliui susiduriant su stipriu „El Nino“ – ekspertės įspėjimas: „Turėtume ruoštis“

„Itin stiprus „El Nino“ reiškinys susiduria su planeta, kurią jau ir taip smarkiai įkaitino žmogaus sukelta klimato kaita, – pareiškime teigė JT generalinis sekretorius. – Įžengėme į naują klimato kraštutinumų amžių.“
Lyderiams susirinkus į JT klimato viršūnių susitikimą Antalijoje, A. Guterresas paragino juos „elgtis rimtai – sparčiau mažinti išmetamų teršalų kiekį, paspartinti teisingą perėjimą nuo iškastinio kuro ir suteikti pažeidžiamoms šalims būtiną finansavimą bei apsaugą“.
Šis pareiškimas nuskambėjo JT Pasaulinei meteorologijos organizacijai (PMO) paskelbus ataskaitą, rodančią, kad 2026-ieji tęsia išskirtinių pasaulinių temperatūrų, ledo tirpsmo ir kylančio jūros lygio tendenciją.
Visi pastarieji 12 metų buvo tarp karščiausių per visą stebėjimų istoriją, teigė agentūra ir pridūrė, kad šie metai, kaip tikimasi, taip pat bus vieni karščiausių.
Ekspertė: „Turėtume ruoštis“
„Tai, ką stebime, suteikia naują prasmę posakiui „už skalės ribų“, – žurnalistams Ženevoje sakė PMO vadovė Celeste Saulo. Ji perspėjo, kad dabartinis itin stiprus „El Nino“ gali atnešti dar daugiau karščio bei ekstremalių orų ir kitais metais.
„Turėtume ruoštis dar vieniems rekordinio karščio metams 2027-aisiais“, – teigė ji.
PMO teigimu, vidutinė pasaulinė paviršiaus temperatūra nuo sausio iki rugsėjo šiemet buvo maždaug 1,47 Celsijaus laipsnio aukštesnė už ikipramoninio laikotarpio vidurkį.
Be to, šių metų „El Nino“, kuris turėtų būti stipriausias bent nuo 1950-ųjų, iki metų pabaigos gali šį skaičių dar labiau padidinti.
Preliminarūs duomenys rodo, kad 2026-ieji patenka tarp ketverių karščiausių metų stebėjimų istorijoje, žurnalistams sakė PMO klimato informacijos vadovas Johnas Kennedy. Jis pridūrė, kad „formuojantis „El Nino“ reiškiniams, gavę galutinius skaičius galime pamatyti, jog esame arti paties didžiausio“ skaičiaus.
Vykstant šiam natūraliam gamtos reiškiniui, išsiskiria šiluma iš vandenyno, kuris šiemet buvo šilčiausias per visą stebėjimų istoriją, pabrėžė C. Saulo.
Apie „El Nino“ skelbiama, kai jūros paviršiaus temperatūra atogrąžų Ramiajame vandenyne yra puse laipsnio aukštesnė už vidurkį, tačiau nuo dabar iki sausio, kaip prognozuoja PMO, „ji gali būti 3,8 laipsnio aukštesnė už vidurkį“, teigė ji.
PMO taip pat pranešė, kad pasaulinis jūros lygis buvo aukščiausias istorijoje, kad gėlo vandens atsargos sparčiai mažėjo, o ledynai ir toliau tirpo.
Pasak organizacijos, 2025 metais metinis ledo masės praradimas prilygo penkiems olimpiniams baseinams per sekundę.
Tuo pat metu „mes pernelyg įkaitiname savo orą, o „El Nino“ taps rizikos daugikliu“, sakė C. Saulo. Ji perspėjo, kad „karščio bangos, atogrąžų ciklonai ir liūtys stiprėja sparčiau, nei mus paruošė istoriniai duomenys“.
Vis dėlto PMO pasidžiaugė, kad šalių, kuriose įdiegtos esminės išankstinio perspėjimo apie įvairius pavojus sistemos, smarkiai padaugėjo – nuo 55 šalių 2015 metais iki 136 pernai.
PMO paragino COP31 užtikrinti daugiau investicijų į nuolatinius pasaulinius stebėjimus, duomenų rinkimą ir prognozavimą, kad šios sistemos veiktų.
„Negalime leisti sau veikti aklai“, – sakė C. Saulo.
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