Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pasauliui susiduriant su stipriu „El Nino“ – ekspertės įspėjimas: „Turėtume ruoštis“

2026-11-09 13:16 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-09 13:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pasaulis žengia į naują realybę, kurioje klimato kraštutinumai tampa norma, pirmadienį perspėjo Jungtinių Tautų (JT) vadovas Antonio Guterresas, ragindamas Turkijoje vykstančios COP31 klimato konferencijos lyderius imti elgtis rimtai.

Karštis (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (56)

Pasaulis žengia į naują realybę, kurioje klimato kraštutinumai tampa norma, pirmadienį perspėjo Jungtinių Tautų (JT) vadovas Antonio Guterresas, ragindamas Turkijoje vykstančios COP31 klimato konferencijos lyderius imti elgtis rimtai.

REKLAMA
0

„Itin stiprus „El Nino“ reiškinys susiduria su planeta, kurią jau ir taip smarkiai įkaitino žmogaus sukelta klimato kaita, – pareiškime teigė JT generalinis sekretorius. – Įžengėme į naują klimato kraštutinumų amžių.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lyderiams susirinkus į JT klimato viršūnių susitikimą Antalijoje, A. Guterresas paragino juos „elgtis rimtai – sparčiau mažinti išmetamų teršalų kiekį, paspartinti teisingą perėjimą nuo iškastinio kuro ir suteikti pažeidžiamoms šalims būtiną finansavimą bei apsaugą“.

REKLAMA
REKLAMA

Šis pareiškimas nuskambėjo JT Pasaulinei meteorologijos organizacijai (PMO) paskelbus ataskaitą, rodančią, kad 2026-ieji tęsia išskirtinių pasaulinių temperatūrų, ledo tirpsmo ir kylančio jūros lygio tendenciją.

REKLAMA

Visi pastarieji 12 metų buvo tarp karščiausių per visą stebėjimų istoriją, teigė agentūra ir pridūrė, kad šie metai, kaip tikimasi, taip pat bus vieni karščiausių.

Ekspertė: „Turėtume ruoštis“

„Tai, ką stebime, suteikia naują prasmę posakiui „už skalės ribų“, – žurnalistams Ženevoje sakė PMO vadovė Celeste Saulo. Ji perspėjo, kad dabartinis itin stiprus „El Nino“ gali atnešti dar daugiau karščio bei ekstremalių orų ir kitais metais.

„Turėtume ruoštis dar vieniems rekordinio karščio metams 2027-aisiais“, – teigė ji.

REKLAMA
REKLAMA

(56 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Palangos poilsiautojai mėgaujasi karštu šeštadieniu prie vandens

PMO teigimu, vidutinė pasaulinė paviršiaus temperatūra nuo sausio iki rugsėjo šiemet buvo maždaug 1,47 Celsijaus laipsnio aukštesnė už ikipramoninio laikotarpio vidurkį.

Be to, šių metų „El Nino“, kuris turėtų būti stipriausias bent nuo 1950-ųjų, iki metų pabaigos gali šį skaičių dar labiau padidinti.

Preliminarūs duomenys rodo, kad 2026-ieji patenka tarp ketverių karščiausių metų stebėjimų istorijoje, žurnalistams sakė PMO klimato informacijos vadovas Johnas Kennedy. Jis pridūrė, kad „formuojantis „El Nino“ reiškiniams, gavę galutinius skaičius galime pamatyti, jog esame arti paties didžiausio“ skaičiaus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vykstant šiam natūraliam gamtos reiškiniui, išsiskiria šiluma iš vandenyno, kuris šiemet buvo šilčiausias per visą stebėjimų istoriją, pabrėžė C. Saulo.

Apie „El Nino“ skelbiama, kai jūros paviršiaus temperatūra atogrąžų Ramiajame vandenyne yra puse laipsnio aukštesnė už vidurkį, tačiau nuo dabar iki sausio, kaip prognozuoja PMO, „ji gali būti 3,8 laipsnio aukštesnė už vidurkį“, teigė ji.

REKLAMA

PMO taip pat pranešė, kad pasaulinis jūros lygis buvo aukščiausias istorijoje, kad gėlo vandens atsargos sparčiai mažėjo, o ledynai ir toliau tirpo.

Pasak organizacijos, 2025 metais metinis ledo masės praradimas prilygo penkiems olimpiniams baseinams per sekundę.

Tuo pat metu „mes pernelyg įkaitiname savo orą, o „El Nino“ taps rizikos daugikliu“, sakė C. Saulo. Ji perspėjo, kad „karščio bangos, atogrąžų ciklonai ir liūtys stiprėja sparčiau, nei mus paruošė istoriniai duomenys“.

REKLAMA

Vis dėlto PMO pasidžiaugė, kad šalių, kuriose įdiegtos esminės išankstinio perspėjimo apie įvairius pavojus sistemos, smarkiai padaugėjo – nuo 55 šalių 2015 metais iki 136 pernai.

PMO paragino COP31 užtikrinti daugiau investicijų į nuolatinius pasaulinius stebėjimus, duomenų rinkimą ir prognozavimą, kad šios sistemos veiktų.

„Negalime leisti sau veikti aklai“, – sakė C. Saulo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų