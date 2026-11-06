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TV3 naujienos > Gyvenimas > Išsipildymo akcija

Atrado tobulą obuolių pyrago receptą: šeimyna pakartoti norėjo net 3 kartus

2026-11-06 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 11:45
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Obuolių pyrago receptas paprastas, panašus į tą, kurį visi seniai žino, bet gerai subalansuotos produktų proporcijos garantuoja, kad gausis puikiai. Man net buvo leidę į pyragą dėti razinų, gaila, kad užmiršau“, – šypteli recepto autorė.

Puikusis obuolių pyragas (Nuotr. 7ravioli/worldrecipes.eu)

Obuolių pyrago receptas paprastas, panašus į tą, kurį visi seniai žino, bet gerai subalansuotos produktų proporcijos garantuoja, kad gausis puikiai. Man net buvo leidę į pyragą dėti razinų, gaila, kad užmiršau“, – šypteli recepto autorė.

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Reikės: 150 g sviesto; 150 g cukraus; 4 kiaušinių; vanilinio cukraus; 220 g miltų; 1 šaukštelio su kaupu kepimo miltelių; 1 kg obuolių; saujos razinų (nebūtinai). 

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Sviestą palaikyti išimtą iš šaldytuvo, kad suminkštėtų, taip pat išimti iš šaldytuvo kiaušinius, kad nebūtų labai šalti. Obuolius nulupti, išpjauti sėklyną, supjaustyti skiltelėmis. Kai bus baigta su obuoliais, galima jau kurti orkaitę, nes su tešla daug gaišaties nebus.

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Suberti cukrų į minkštą sviestą ir gerai išmaišyti. Mušti po vieną kiaušinį, suplakti su sviestu, po to mušti sekantį, suplakti, ir taip visus kiaušinius.

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Miltus persijoti, sumaišyti su kepimo milteliais. Suberti į tešlą, išmaišyti. Gaunasi tirštoka tešla. Suberti obuolius, galima ir razinas, išmaišyti. Atrodo kad čia vien tik obuoliai, šiek tiek apsivėlę tešla, bet nesijaudinkite, taip turi būti. Kepdama tešla pasipūs, o obuoliai sukris.

Kepimo skardą (maždaug 28 cm skersmens) iškloti kepimo popieriumi, į ją suversti obuolius ir tešlą. Palyginti. Kepti 160 C apie 50 min.

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Šaltinis: worldrecipes.esu/ tinklaraštis 7ravioli

„Pyragų diena“ kviečia dalintis gerumu jau 17 kartą

„Pyragų dienos“ tradiciją šiemet minėsime jau 17-ąjį kartą. Per tiek laiko vien mūsų komanda iškepė ne mažiau nei pusę tūkstančio pyragų, tačiau jau daugelį metų tą darome ne vieni. Skaičiuojame, kad kasmet prie mūsų prisijungia bent keli šimtai bendruomenių, įmonių ir mokyklų. Todėl šiandien tai – šventė, kuri priklauso visai šaliai.

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Visiems tiems, kuriems kepti pyragus, jais dalintis ir aukoti sunkiai sergantiems „Išsipildymo akcijos“ vaikams jau tapo ne tik geru darbu, bet ir įpročiu.

Linkiu, kad šiai tradicijai liktume ištikimi ir šiemet. Juk geriems darbams nebūtini dideli žygdarbiai – kartais tam, kad kažkam suteiktume vilties, pakanka vos vieno pyrago gabalėlio“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.

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Laura Blaževičiūtė (nuotr. Organizatorių)

Kiekviena šeima, kolegų būrys, mokyklos ar bendruomenės šią šventę kviečiami minėti savaip. Vieni skelbia geriausio pyrago recepto aukcionus, kiti kepa kelias dešimtis skirtingų obuolių pyragų, o treti rungtyniauja tarpusavyje, bandydami nustebinti netradiciniais, o gal net ir sūrių pyragų receptais!

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Nesikeičia tik viena taisyklė – savo kepiniu pasidalinti su kitais, o už pyrago gabalėlį sutartą sumą paaukoti. Visas taip surinktas lėšas raginama skirti „Išsipildymo akcijos“ herojams – vaikams, kuriems reikalinga sudėtinga medicininė pagalba ar ypatinga priežiūra.

Prie „Pyragų dienos“ tradiciškai kasmet jungiasi ir ilgametis akcijos partneris SEB bankas.

„Pyragų diena“ mums yra ypatinga – šią iniciatyvą puoselėjame nuo pat jos pradžios, o šiandien ji jau tapo gražia tradicija visoje Lietuvoje.

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Džiugu matyti, kiek daug žmonių kasmet suvienija paprasta idėja iškepti pyragą ir prisidėti prie kilnaus tikslo.

Tokios iniciatyvos primena, kad kartu galime pasiekti labai daug, todėl kviečiu visus ir šiemet prisijungti prie „Pyragų dienos“ padėti sunkiai sergantiems vaikams ir jų šeimoms“, – sako SEB Baltijos šalių tarnybos vadovė ir SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.

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Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė (nuotr. Organizatorių)

Nuo 2003 metų „Išsipildymo akcija“ padėjo 500 sunkiai sergančių ligonių, prisidėjo prie daugiau nei 12 000 globojamų vaikų gyvenimo kokybės gerinimo ir atnaujino ne vieną dešimtį medikams reikalingos įrangos.

„Išsipildymo akcijos“ herojais kasmet tampa sunkiomis arba retomis ligomis sergantys vaikai, kuriems reikalingoms gydymo procedūroms ir reabilitacijos priemonėms nepakanka valstybės skiriamų lėšų. Labai dažnai šių mažylių medicininės priežiūros poreikiai viršija ir tėvų bei artimųjų galimybes.

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Akcijos metu surinktos lėšos skiriamos įsigyti medicininei įrangai, kuri gali būti panaudojama ne tik akcijos herojaus, bet ir kitų vaikų sveikatos problemoms spręsti. Taip pat – fizinėms ir psichologinėms pagalbos priemonėms, kurios sustiprina sergančių ar negalią turinčių vaikų reabilitacijos galimybes.

„Pyragų diena“

Tegul ir šią lapkričio 6-ąją pakvimpa pyragais!

Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas.

Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.

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Norintiems paaukoti daugiau: issipildymoakcija.lt

„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.

Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.

„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.

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