Lietuvoje – niūri orų prognozė: paaiškėjo, ko tikėtis artimiausiomis dienomis

Pirmadienį be žymesnių kritulių. Vėjas daugiausia pietų, 3–8 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, dieną 4–9 laipsniai šilumos.
Antradienį žymesnių kritulių nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių, naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, Kuršių nerijoje 2–4 laipsnių šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos
Hidrologinė situacija
Lapkričio 6 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 10 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 24 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
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