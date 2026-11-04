Nuo cinamono iki kiaušinio: 5 netikėti būdai, kaip įprastai kavai suteikti naujo skonio

Šiek tiek paįvairinti kavos skonį galima ne tik renkantis skirtingus priedus, bet ir eksperimentuojant su pačia kava. Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė pastebi, kad pirkėjų įpročiai šioje kategorijoje taip pat keičiasi: „Žvelgiant į statistiką matosi, kad šioje srityje atsiradę naujų vėjų. Vis dar didžiausią dalį pardavimų sudaro malta kava, tačiau pastaraisiais metais stipriai išaugęs nemaltų kavos pupelių populiarumas – vertinama, kad šios geriau išlaiko aromatą ir skonį. Taip pat pastebimai didėja kapsulių paklausa, kuri rodo, kad vis dažniau lietuviai investuoja į kavos aparatus namuose ir pildo ne kavos pupelių, o kapsulių atsargas“.
Daugiau dėmesio pastaraisiais metais sulaukia ir aukštesnės kokybės kava – pirkėjai noriai išbando skirtingus skonius ir pupelių rūšis. Vis dėlto, pasak tinklo atstovės, aukštesnė kokybė nebūtinai reiškia ir didesnę kainą. Lietuviai yra dideli kavos mėgėjai, todėl konkurencija šioje kategorijoje gana įtempta, o pirkėjams tai reiškia dažnai siūlomas nuolaidas.
Jei vis dėlto nedrąsu išbandyti naujoves, kasdienį kavos puodelį paįvairinti galima ir paprasčiau – įbėrus aromatingų prieskonių ar pridėjus kitų skonį papildančių ingredientų. Pasak „Iki“ šefės Jolitos Tamoševičienės, tam nereikės nei specialių sirupų, nei retų produktų – pakaks atsigręžti į savo prieskonių spintelę ar šaldytuvą.
„Vienas kavos puodelis ir vienas prieskonis stebuklų nepadarys – svarbu atkreipti dėmesį į visą dienos mitybos racioną ir pažinti, kas tinka jūsų organizmui, o kas ne. Tačiau sumaniai naudojant prieskonius ar kitus priedus, galima papildyti mitybą naudingomis medžiagomis ir antioksidantais. Nauji skoniai taip pat gali padėti sumažinti cukraus kiekį kavoje: atradus patinkantį derinį, papildomo saldumo poreikis gali sumažėti“, – pataria J. Tamoševičienė.
Cinamonas: nauda ir kūnui, ir nuotaikai
Tai puikus ingredientas įvairiems gėrimams, o jo aromatas bemat nukelia į jaukų rudenį. Švelnus, šiek tiek saldus cinamono skonis sušvelnina kavos kartumą, todėl šis derinys gali patikti net ir tiems, kurie nėra dideli kavos mėgėjai. Be to, cinamonas naudingas ir organizmui – jame gausu antioksidantų, jis pasižymi antimikrobinėmis savybėmis, taip pat gali padėti palaikyti energiją ir gyvybingumą, skatinti kraujotaką bei medžiagų apykaitą.
„Paprastai į puodelį kavos pakanka įberti pusę šaukštelio cinamono. Geriausia rinktis tikrą Ceilono cinamoną, o dar geriau – ekologišką. Norint išbandyti ką nors naujo, galima naudoti ir cinamono lazdelę – ja tiesiog pamaišykite gėrimą“, – pataria šefė.
Ciberžolė: idealu, jeigu derinsite ir su dar vienu prieskoniu
Šie ryškiai geltonai oranžiniai milteliai – puikus sąjungininkas virtuvėje, praturtinantis įvairius patiekalus. O kodėl jų neįdėjus ir į kavą? Ciberžolė pasižymi antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis, taip pat manoma, kad gali būti naudinga virškinimo sistemai.
„Ciberžolės skonis švelnesnis nei cinamono, todėl į puodelį galima įberti ir visą arbatinį šaukštelį šio prieskonio. Ji taip pat puikiai dera su kava ir pienu. Beje, jeigu nebijote ryškesnių skonių, įberkite ir šiek tiek maltų juodųjų pipirų – tiek, kad jų skonis neerzintų. Tyrimai rodo, kad ciberžolėje esančio kurkumino ir juoduosiuose pipiruose esančio piperino derinys gali pagerinti kurkumino įsisavinimą“, – sako „Iki“ atstovė.
Imbieras: išbandykite kišro kavos gėrimą
Tai – tikras žvalumo užtaisas. Daugelis žino, kad imbieras turi antioksidacinių junginių, naudingų mūsų organizmo ląstelėms. Jis taip pat gali padėti sumažinti pykinimą, gerinti virškinimą ir palaikyti imuninės sistemos veiklą.
Tradicinė Jemeno kava su imbieru ir prieskoniais, vietinių vadinama Qishr, yra vienas seniausių ir išskirtiniausių kavos ruošimo būdų. Dėl imbiero ir kavos derinio šis gėrimas pasižymi ryškiu skoniu ir tonizuojančiu poveikiu, todėl ypač tinka atvėsus orams.
„Gryni imbiero milteliai arba šiek tiek tarkuotos šviežios imbiero šaknies – greičiausias ir paprasčiausias būdas suteikti kavai aštresnio skonio. Vis dėlto toks derinys patinka ne visiems, todėl verta išbandyti jemenietišką kišro kavą. Nedideliame puode sumaišykite puodelį vandens, 6 arbatinius šaukštelius maltos kavos, 4 arbatinius šaukštelius cukraus ir 1,5 arbatinio šaukštelio malto imbiero. Viską užvirinkite, nukelkite nuo ugnies ir dar kartą užvirinkite. Patiekite mažame kavos puodelyje – gėrimas bus intensyvaus, tiršto ir pikantiško skonio“, – idėja dalijasi „Iki“ šefė J. Tamoševičienė.
Kiaušinio trynys: nostalgiška „karališka kava“
Kava su kiaušiniu gali skambėti kaip netikėta šiuolaikinė kulinarinė idėja, tačiau vyresnei kartai toks derinys gali būti puikiai pažįstamas. Nors Europoje šis gėrimas žinomas nuo XVII amžiaus, Lietuvoje jis išpopuliarėjo tik tarpukariu, suklestėjus kavinių kultūrai. „Karališka kava“ buvo tiekiama ne tik kavinėse – šį sotų, saldų ir išskirtinį gėrimą šeimininkės savaitgaliais ruošdavo ir namuose, norėdamos nustebinti svečius.
Jai paruošti nereikia nei specialių įrankių, nei įmantrių ingredientų. Vienam puodeliui reikės 1 kiaušinio trynio, 3–4 šaukštelių cukraus ir mėgstamos kavos. Kiaušinio trynį su cukrumi gerai išplakite, kol masė taps šviesi, vientisa ir puri. Tuomet paruoškite kavą – svarbu, kad joje nebūtų tirščių. Ant karštos kavos atsargiai, po truputį dėkite išplaktą trynio ir cukraus kremą. Nuo kavos karščio puri masė švelniai pasiskirstys gėrimo paviršiuje ir suteiks jam saldumo bei kremiškumo.
Tai paprastas būdas prisiminti kiek primirštą kavos receptą ir įprastą puodelį paversti desertiniu gėrimu. Jei 3–4 šaukšteliai cukraus atrodo per daug, jo kiekį galima sumažinti pagal savo skonį.
Kakava: du gėriai viename
Gera žinia – kakava ne tik praturtins kavos skonį, bet ir suteiks papildomų naudingų medžiagų, žinoma, jei rinksitės grynos kakavos miltelius be priedų. Juose gausu antioksidantų, taip pat geležies, magnio ir cinko. O vien kakavos aromatas gali praskaidrinti rytą.
„Visų pirma, jeigu norite pasinaudoti kakavos nauda, rinkitės tikrus kakavos miltelius, o ne tirpųjį kakavos gėrimą, kurį esame įpratę vadinti kakava. Į puodelį galite įberti net visą šaukštą – kakavos ir kavos skoniai puikiai dera. Tiesa, nereikėtų kakavos vartoti per daug. Per dieną rekomenduojama neviršyti 4–6 arbatinių šaukštelių“, – pastebi „Iki“ šefė.
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