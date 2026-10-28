Į „Žalgirį“ sugrįžęs Evansas prabilo apie netikėtus kolegų žodžius: „Man tai reiškė nepaprastai daug“

Rungtynių pradžia – 21:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Laidos vedėjos Astos Žukaitės-Nalivaikienės, pokalbis su K. Evansu toli gražu sukosi ne tik apie krepšinį, bet ir neseniai gimusią dukrą, krepšininko pomėgius ir artėjančios žiemos iššūkius.
Jautri kolegų žinutė
Praėjusią savaitę paskelbta, kad 2022–2024 m. du sezonus Kauno „Žalgiryje“ žaidęs K. Evansas ir vėl sugrįžta į komandą. Kaip sako pats krepšininkas, tai, kad komanda į jį kreipėsi, jam buvo labai svarbus ženklas. Toks, kuris parodo, kiek daug „Žalgiriui“ reiškia šeima.
„Aš tikrai to nelaikau savaime suprantamu dalyku. Po visko, ką man teko išgyventi, jie vis tiek atėjo pas mane ir pasakė: „Ei, mes norime, kad būtum mūsų šeimos dalimi.“ Man tai reiškė nepaprastai daug“, – sakė K. Evansas.
Anot krepšininko, tokia pat ypatinga jam yra ir Kauno „Žalgirio“ arena.
„Tai – viena geriausių arenų Eurolygoje. O kai pamatai pažįstamus darbuotojų veidus, pagalvoji: „Atrodo, lyg būčiau čia buvęs dar vakar“, – sakė jis.
Atskleidė, ką reiškia tapimas tėčiu
Per šiuos metus K. Evanso gyvenime įvyko ir daugiau pokyčių. Pavyzdžiui, krepšininkas tapo tėčiu. O su tėvyste, anot jo, į gyvenimą atėjo ir dar daugiau kantrybės.
„Man atrodo, kad būnant tėvais, reikia labai daug kantrybės. Sakyčiau, tai – vienas svarbiausių dalykų, kurių reikia auginant vaiką. Ši savybė man padeda ir kitose gyvenimo srityse. Išmoksti į viską žiūrėti ramiau, atsipalaiduoti, neperkrauti savęs. Nes auginti dukrą – tikrai nemažas iššūkis“, – pasakojo K. Evansas.
Kokį dar hobį, kuriame yra labai talentingas, turi K. Evansas? Ką jam reiškia galimybė ir vėl grįžti į „Žalgirį“? Kokį ryšį jis jaučiasi užmezgęs su kitais komandos krepšininkais? Kuo krepšininkui patinka Kaunas? Visi atsakymai – vakaro laidoje.
Kauno „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje šį sezoną rodys TV3, o visas Eurolygos kovas sekite „Go3“.
Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs.
Ketvirtfinalio serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Fenerbahče“, bet į finalo ketvertą nežengė – krito 1-3.
Visą interviu su K. Evansu laidoje „GoŽalgiris“ rasite straipsnio viršuje.
Tiesiogiai Kauno „Žalgirio“ rungtynes prieš Bolonijos „Virtus“ žiūrėkite čia:
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