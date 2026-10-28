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TV3 naujienos > GOŽalgiris

Į „Žalgirį“ sugrįžęs Evansas prabilo apie netikėtus kolegų žodžius: „Man tai reiškė nepaprastai daug“

2026-10-28 20:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 20:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kauno „Žalgirio“ laukia dar viena dviguba savaitė Eurolygoje, kuri prasidės jau šiandien, nuo kovos prieš Bolonijos „Virtus“. O prieš ją TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovų laidoje „GoŽalgiris“ laukia interviu su ypatingu žmogumi – neseniai į komandą sugrįžusiu, tačiau puikiai Kauno klubą pažįstančiu Keenanu Evansu.

Kauno „Žalgirio“ laukia dar viena dviguba savaitė Eurolygoje, kuri prasidės jau šiandien, nuo kovos prieš Bolonijos „Virtus“. O prieš ją TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovų laidoje „GoŽalgiris“ laukia interviu su ypatingu žmogumi – neseniai į komandą sugrįžusiu, tačiau puikiai Kauno klubą pažįstančiu Keenanu Evansu.

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Rungtynių pradžia – 21:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Laidos vedėjos Astos Žukaitės-Nalivaikienės, pokalbis su K. Evansu toli gražu sukosi ne tik apie krepšinį, bet ir neseniai gimusią dukrą, krepšininko pomėgius ir artėjančios žiemos iššūkius.

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FOTOGALERIJA. „Žalgiris“ – „Hipocredit“

Jautri kolegų žinutė

Praėjusią savaitę paskelbta, kad 2022–2024 m. du sezonus Kauno „Žalgiryje“ žaidęs K. Evansas ir vėl sugrįžta į komandą. Kaip sako pats krepšininkas, tai, kad komanda į jį kreipėsi, jam buvo labai svarbus ženklas. Toks, kuris parodo, kiek daug „Žalgiriui“ reiškia šeima.

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„Aš tikrai to nelaikau savaime suprantamu dalyku. Po visko, ką man teko išgyventi, jie vis tiek atėjo pas mane ir pasakė: „Ei, mes norime, kad būtum mūsų šeimos dalimi.“ Man tai reiškė nepaprastai daug“, – sakė K. Evansas.

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Anot krepšininko, tokia pat ypatinga jam yra ir Kauno „Žalgirio“ arena.

 „Tai – viena geriausių arenų Eurolygoje. O kai pamatai pažįstamus darbuotojų veidus, pagalvoji: „Atrodo, lyg būčiau čia buvęs dar vakar“, – sakė jis.

Atskleidė, ką reiškia tapimas tėčiu

Per šiuos metus K. Evanso gyvenime įvyko ir daugiau pokyčių. Pavyzdžiui, krepšininkas tapo tėčiu. O su tėvyste, anot jo, į gyvenimą atėjo ir dar daugiau kantrybės.

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„Man atrodo, kad būnant tėvais, reikia labai daug kantrybės. Sakyčiau, tai – vienas svarbiausių dalykų, kurių reikia auginant vaiką. Ši savybė man padeda ir kitose gyvenimo srityse. Išmoksti į viską žiūrėti ramiau, atsipalaiduoti, neperkrauti savęs. Nes auginti dukrą – tikrai nemažas iššūkis“, – pasakojo K. Evansas.

Kokį dar hobį, kuriame yra labai talentingas, turi K. Evansas? Ką jam reiškia galimybė ir vėl grįžti į „Žalgirį“? Kokį ryšį jis jaučiasi užmezgęs su kitais komandos krepšininkais? Kuo krepšininkui patinka Kaunas? Visi atsakymai – vakaro laidoje.

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Kauno „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje šį sezoną rodys TV3, o visas Eurolygos kovas sekite „Go3“.

Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs. 

Ketvirtfinalio serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Fenerbahče“, bet į finalo ketvertą nežengė – krito 1-3. 

Visą interviu su K. Evansu laidoje „GoŽalgiris“ rasite straipsnio viršuje.

Tiesiogiai Kauno „Žalgirio“ rungtynes prieš Bolonijos „Virtus“ žiūrėkite čia: 

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Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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