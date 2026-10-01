Žalgirietis Dustinas Sleva pirmą kartą atvėrė širdį apie Lietuvoje atrastą meilę: „Ji...“

Lietuvos žiūrovams Eurolygą ir šį sezoną transliuos TV3 žiniasklaidos grupė. TV3 parodys visas „Žalgirio“ kovas, o Go3 žiūrovai kviečiami stebėti kiekvienas Eurolygos rungtynes
Pritapimas Kaune ir asmeninis tobulėjimas
Atviro interviu su Asta Žukaite-Nalivaikiene metu, D. Sleva papasakos ne tik apie savo vasarą, bet ir antrųjų savo metų Kaune startą.
„Vos atvykęs į naują šalį, bandžiau perprasti jos kultūrą, savo paties rolę ir pačią Eurolygą. Dabar savo rolėje jau jaučiuosi patogiai. Tačiau, nepaisant to, ir toliau išstumiu save iš komforto zonos, kad mesčiau iššūkius pats sau“, – sakys laidoje jis.
Praėjusį sezoną Dustinas jau turėjo progą pamatyti ir ypatingą „Žalgirio“ sirgalių palaikymą, kai visi skandavo jo vardą.
„Tai – beprotiška. Niekuomet nesitiki, kad kažkas tokio nutiks, bet tai tikriausiai reiškia, kad kažką darau teisingai“, – džiaugsis krepšininkas.
Šį ketvirtadienį komanda žais Paryžiuje, kurį D. Sleva kartą yra apibūdinęs kaip antruosius savo namus.
„Manau, kad Kaunas ir Paryžius dabar varžosi dėl mano antrųjų namų vietos. Anksčiau Paryžius man prilygo antriesiems namams todėl, kad aš ten užaugau. Tai – vieta, kur turėjau progą daugiau sužinoti apie save, tai pat ten turiu daug draugų. Ten būdamas jaučiuosi gerai“, – pasakos jis.
Meilė Lietuvoje
O štai Lietuva D. Slevai svarbi ne tik dėl krepšinio, bet ir dėl to, kad ši šalis jam padovanojo meilę. Krepšininko antroji pusė – amerikietė futbolininkė Francesca Frericks, žaidusi Vilniaus MFA „Žalgiryje“.
„Mes susitikome tinkamu metu, beveik Eurolygos sezono pabaigoje. Kadangi mano tvarkaraštis buvo kiek labiau beprotiškas, ji pasistengdavo rasti laiko mane pamatyti. Tačiau daugiau kokybiško laiko vienas su kitu praleidome vasarą. Viskas puiku“, – sakys jis pridėdamas, kad tai, jog abu yra iš sporto pasaulio, padėjo lengviau rasti bendrą kalbą.
Laidoje daugiau sužinosime ir apie klubo pastangas D. Slevai gauti Lietuvos pasą bei lietuviškas jo šaknis. O kokį savo bruožą pats D. Sleva laiko lietuviškiausiu? Galiausiai, kuo dar Dustinas užsiima be krepšinio?
Visi atsakymai – jau šio vakaro laidoje.
Interviu su D. Sleva laidoje „GoŽalgiris“ stebėkite šiandien 21.15 val. per TV3, o iškart po to – Kauno „Žalgirio“ kova prieš „Paris Basketball“, kurią galėsite pamatyti ir naujienų portale tv3.lt!
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