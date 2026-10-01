Benkunskas nepritaria ministerijos siūlymui dėl loftų: „Siūlau ieškoti racionalaus modelio“

Kaip skelbė portalas „Delfi“, Aplinkos ministerija svarsto griežtinti gyvenimo loftuose reguliavimą. Teigiama, kad ministerija taip siekia spręsti situacijas, kai negyvenamosios paskirties patalpos faktiškai naudojamos kaip būstas.
„Tarp dviejų kraštutinumų – „galima viskas“ ir „negalima nieko“ – siūlau ieškoti racionalaus modelio“, – ketvirtadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė V. Benkunskas.
Pasak jo, loftų klausimą reikėtų vertinti platesniame kontekste – kaip miestai tvarkosi su senais ir pagal pirminę paskirtį nebenaudojamais pastatais.
Vilniuje, mero teigimu, yra daug buvusių pramonės, administracinių ir kitų pastatų, kurių pirminė funkcija nebeaktuali, todėl jų pritaikymas naujai paskirčiai yra racionalus sprendimas.
„Mums reikia ne tik taisyklių, kaip statyti naujus pastatus, bet ir aiškių, racionalių taisyklių, kaip transformuoti tai, ką jau turime“, – teigė meras.
V. Benkunskas sakė telefonu kalbėjęs su aplinkos ministre ir sutaręs kitą savaitę susitikti išsamesniam pokalbiui. Meras teigė I. Andriulaitytei pristatysiąs siūlymus, kokia kryptimi būtų galima reguliuoti loftus ir apskritai konversijos būdu sukuriamas naujas patalpas.
Meras: miestui tai suteikia apčiuopiamos naudos
V. Benkunsko teigimu, loftai ir panašūs projektai miestui suteikia apčiuopiamos naudos – Vilniaus centre ir aplink jį atsiranda daugiau gyvybės, didėja būsto pasiūla, o senų pastatų pritaikymas naujai paskirčiai yra tvaresnis sprendimas nei nauja statyba.
Kita vertus, meras pabrėžia, kad faktiškai gyvenimui naudojamoms patalpoms turi būti taikomi esminiai saugos ir gyvenimo kokybės reikalavimai.
Tarp jų jis išskiria gaisrinę saugą, pakankamą dienos šviesą ir vėdinimą, tinkamą mikroklimatą ir sanitarines sąlygas, saugias konstrukcijas, tinkamą inžinerinę infrastruktūrą bei kitų žmonių teisių užtikrinimą.
Meras taip pat priminė, kad panašų reguliavimo klausimą, jo teigimu, pavyko išspręsti kalbant apie co-living tipo būstą. V. Benkunsko vertinimu, šiuo metu šioje srityje taisyklės yra aiškios, todėl panašaus modelio reikėtų ieškoti ir loftų bei kitų konversijos būdu sukuriamų patalpų atveju.
„Manau, kad jau turime sėkmės istoriją, kaip buvo sutvarkytas co-living tipo reguliavimas – taisyklės dabar yra visiems aiškios, o gyventi tokiame būste galima ramiai“, – rašė V. Benkunskas.
Meras tikino, kad visų pirma reikia ne užkirsti kelią tokių patalpų naudojimui, o rasti būdą suderinti pastatų konversiją, būsto prieinamumą ir saugaus gyvenimo reikalavimus.
Kaip rašė „Delfi“, jei Vyriausybė patvirtins Aplinkos ministerijos siūlomą naują tvarką, bus uždrausta gyventi vadinamuose loftuose – buvusių gamyklų ir administracinių pastatų, kurių paskirtis nepakeista, patalpose įrengtuose būstuose.
Projekte siūloma nustatyti, kad statinį ar jo patalpas ne pagal paskirtį būtų galima naudoti tada, jei tokiai veiklai būtų skiriama mažiau nei pusė bendrojo statinio ar patalpų ploto. Likęs pastatas tuo metu turėtų būti naudojamas pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą paskirtį.
Tiesa, ši taisyklė būtų taikoma tik leistinai kitai veiklai ir naudojimo pagal gyvenamąją paskirtį atveju ji negaliotų – toks atvejis projekte numatytas kaip vienas iš draudžiamų.
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