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TV3 naujienos > Gyvenimas > Išsipildymo akcija

Vilniuje vyks išskirtinis paramos bėgimas: visi pinigai bus skirti „Išsipildymo akcijos“ vaikams

2026-10-01 14:27 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-01 14:27
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Spalio 2 d., penktadienį, Demokratinė mokykla jau 10 kartą rengia paramos bėgimą. Šiemet jis vyks nauju paramos rinkimo formatu, kuris pasaulio mokyklose populiarus, o Lietuvoje dar tik skinasi kelią. O svarbiausia, kad visos bėgimo metu surinktos lėšos bus skirtos TV3 žiniasklaidos grupės ir SEB banko organizuojamai „Išsipildymo akcijai“, kuri padeda sunkiomis ir retomis ligomis sergantiems vaikams.

Spalio 2 d., penktadienį, Demokratinė mokykla jau 10 kartą rengia paramos bėgimą. Šiemet jis vyks nauju paramos rinkimo formatu, kuris pasaulio mokyklose populiarus, o Lietuvoje dar tik skinasi kelią. O svarbiausia, kad visos bėgimo metu surinktos lėšos bus skirtos TV3 žiniasklaidos grupės ir SEB banko organizuojamai „Išsipildymo akcijai“, kuri padeda sunkiomis ir retomis ligomis sergantiems vaikams.

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Vieno mokinio tikslas yra nubėgti 15 ratų per valandą (rato ilgis ~ 700 m.). Kitos mokinės išsikeltas tiklas – nubėgti keturis ratus, susikibus su tėčiu.

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O aštuonmetė Aurora paaiškino, kodėl apskritai turime bėgti: „Nes jei nerinksime paramos sergantiems vaikams, tada jie ilgai sirgs ir nebus laimingi.“

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bėgimas skirtas „Išsipildymo akcijai“

Paramos gavėją išrinko mokiniai

Nors paramos bėgimai yra sena mokyklos tradicija, šiemet buvo nuspręsta pakeisti paramos gavėją ir jungtis prie „Išsipildymo akcijos“ – pirmojo ir ilgiausiai gyvuojančio paramos projekto, skirto sunkiai sergantiems vaikams.

O prie kokios akcijos jungtis  šiemet ir kam atiteks pinigai, sprendė ne administracija, o mokyklos susirinkimas, kuriame balsuoja ir mokiniai.

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„Norėjome pasirinkti bėgimui naują partnerį, buvo svarbu matyti, kur nukeliauja surinkti pinigai. „Išsipildymo akcijos“ skaidrumas ir viešos ataskaitos, kam skiriamos lėšos, ir tai nulėmė mūsų bendruomenės pasirinkimą“, – sako N. Buivydas.

Aplenk save, o ne kitą

Išsipildymo bėgime niekas nelenktyniauja. Kiekvienas dalyvis prieš startą išsikelia asmeninį tikslą: nubėgti 10 ratų, nueiti 5, įveikti ratą atbulomis ar bėgti persirengus kostiumu. Tada susiranda rėmėjų: tėvus, senelius, kaimynus. Šie pažada paaukoti pasirinktą pinigų sumą, jei tikslas bus pasiektas.

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„Mūsų mokiniai pripratę keltis sau asmeninius tikslus, nes ir mokymosi metu jie dažnai tą daro. Kai tikslas tavo, ir motyvacija kita. Norėjome, kad paramos bėgimas veiktų taip pat: ne lenktynės, o asmeninis iššūkis, kuriam vaikas pats susiranda rėmėjų“, – sako Demokratinės mokyklos vadovas Nerijus Buivydas.

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Šeimos šventė visam miestui

Bėgimas yra nemokamas ir atviras visiems vilniečiams, taip pat – ir su draugiškais augintiniais. Bėgimą atidarys olimpinė čempionė Laura Asadauskaitė.

„Išsipildymo bėgimas man yra galimybė su vaikais padaryti kažką prasmingo ir kartu pajudėti. Kitur tokių progų labai mažai. Čia vaikai mokosi, kad galime padėti ne tik sau, bet ir kitiems, o visa šeima aktyviai leidžia laiką kartu“, – sako penktokės tėtis Justas Jurkonis.

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Per devynerius bėgimus (2017–2025) iš viso surinkta 8 657 €. O rekordiniai metai buvo, kai visi bėgikai nubėgo viso 625 ratus. Viename trasos taške bėgikai bus apibarstomi holi milteliais, todėl fotografams ir operatoriams tai bus spalvingiausias vaizdas visame renginyje.

Praktinė informacija

Kada: spalio 2 d., 14:30–16:30 val. Kur: pėsčiųjų takas prie Neries, ties Demokratine mokykla, Žygimantų g., Vilnius

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Programa:

14:50 – pramankšta 15:00–16:00 – bėgimas 16:00 – vaišės ir pasiektų tikslų pažymėjimas Registracija: https://forms.cloud.microsoft/e/jQYHwLWV5S

Pasaulyje panašus  paramos rinkimo būdas vadinamas sponsoriniu bėgimu (angl. sponsored run). Vokietijoje UNICEF paramos bėgimuose kasmet dalyvauja per 500 mokyklų, o Didžiosios Britanijos „Race for Life“ nuo 1994 m. taip surinko per 970 mln. svarų vėžio tyrimams. Demokratinė mokykla modelį pritaikė savaip: užsienyje paprastai skaičiuojami ratai, o čia kiekvienas vaikas pats sprendžia, koks bus jo unikalus asmeninis iššūkis.

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Apie Demokratinę mokyklą

Demokratinė mokykla – Vilniuje veikianti mokykla, kurios ugdymas grindžiamas saugia emocine aplinka, individualia akademine pažanga ir savarankiškumo bei atsakomybės ugdymu. Mokymasis pritaikomas prie vaiko tempo ir stiprybių: mokiniai kelia asmeninius tikslus, o mokytojai ir mentoriai padeda stebėti pažangą bei įveikti kylančius sunkumus.

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Nuo 2017 metų mokykla rengia paramos bėgimą, suburiantį vaikus, jų šeimas ir kitus bendruomenės narius padėti tiems, kuriems reikia pagalbos. Ši tradicija suteikia vaikams progą patirti, kaip jų iniciatyva ir pastangos gali prisidėti prie bendro gėrio.

Kiekvienas, norintis prisidėti prie pagalbos sunkiai sergantiems vaikams, dalyvaujantiems projekte „Išsipildymo akcija“ tai gali padaryti numeriu 1891 paaukodamas 5 eurus arba 1892 paaukodamas 10 eurų.

Norintys prisidėti prie pagalbos vaikams kitais būdais, tai gali padaryti paspaudę šią nuorodą.

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