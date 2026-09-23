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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Beveik 50 tūkst. eurų už renginį KAM darbuotojams: ministerija samdėsi garsius atlikėjus, iliuzionistą, didžėją

2026-09-23 18:55 / šaltinis: ELTA
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2026-09-23 18:55
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Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams skirtas renginys kainavo beveik 50 tūkst. eurų.

Krašto apsaugos ministerija. ELTA / Dainius Labutis
GALERIJA (5)

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams skirtas renginys kainavo beveik 50 tūkst. eurų.

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69

Kaip skelbia portalas lrytas.lt, pradinėje sąmatoje, su kuria susipažino žurnalistai, nurodoma, kad vietos nuoma atsiėjo 5,1 tūkst. eurų, maitinimo paslaugos – 12 tūkst. eurų, moderatoriaus paslaugos – 1,5 tūkst. eurų, vieno muzikos atlikėjo paslaugos (Baltos varnos) – 1452 eurus, antro (Donatas Montvydas) – 7865 eurus, iliuzionisto (Antonas Lavrentjevas) pasirodymas – 2178 eurus.

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Dar per 1,8 tūkst. eurų kainavo techninio įrengimo paslaugos, per 4,3 tūkst. eurų – renginio įgarsinimo, apšvietimo nuomos ir techninio aptarnavimo paslaugos, per 3,5 tūkst. eurų – scenos su stogu nuoma ir jos aptarnavimo paslaugos, per 5,6 tūkst. eurų – renginio organizavimo, koordinavimo ir programos sukūrimo paslaugos. Į jas įėjo kaštai, kurių reikėjo renginio asistentams, fotosienelės įrengimui, didžėjui ir t.t.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Dar 4,5 tūkst. eurų nurodyta prie nenumatytų išlaidų ir 400 eurų skirta suvenyrams. Be to, patys darbuotojai papildomai turėjo susimokėti po 15 eurų, už kuriuos gavo po du vienetus alkoholinių gėrimų.

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Tiesa, pradinę sąmatą (viso – 50 364 eurai) sumažinti paragino ministerijos Biudžeto ir finansų departamentas. Galutinė renginio sąmata buvo 47 559 eurai, iš jų 44 994 eurai buvo apmokėti KAM lėšomis, likę – pačių renginio dalyvių lėšomis.

Ministerijos pozicija

Savo ruožtu ministerija nurodė, kad renginyje dalyvavo apie 200 KAM ir Bendrųjų reikalų departamento darbuotojų.

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„Rugsėjo 10 d. Bokšto skvero erdvėje vyko Krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtas renginys „KAM bendruomenės susitikimas“. Jis organizuojamas siekiant stiprinti ministerijos darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą.

Krašto apsaugos ministerijos veikla apima daug skirtingų sričių, o darbuotojai kasdien sprendžia sudėtingus, glaudaus koordinavimo reikalaujančius klausimus, todėl galimybė skirtingų padalinių darbuotojams susitikti neformalioje aplinkoje, geriau pažinti kolegas ir užmegzti tiesioginius ryšius prisideda prie sklandesnio bendradarbiavimo bei produktyvesnio užduočių įgyvendinimo. Tokie susitikimai taip pat stiprina darbuotojų įsitraukimą, organizacinę kultūrą ir bendrystę. Tai yra vienintelis tokio pobūdžio KAM darbuotojams skirtas renginys per metus“, – atsakyme portalui nurodė KAM.

indeliai.lt

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pasityciojimas
pasityciojimas
2026-09-23 20:29
kazkoks..is visu musu pinigu
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molis
molis
2026-09-23 19:56
Koks ministras tokia ir muzika
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Šūduva
Šūduva
2026-09-23 19:57
Šlykštu klausytis kai gerai uždirbantys KAM biurokratai papildomai maloninami iš mokesčių mokėtojų pinigų. Supuvusi valstybė, tarytum ,,bananų valstybė" kelinti metai negali sukomplektuoti nacionalinio rezervo, apginkluoti šaulių, komendantūrų karių, neturim priešdroninės oro gynybos ir t.t.
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