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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Naglio Šulijos mylimoji pakerėjo elegancija: renginyje Kaune – būrys garsenybių

2026-09-23 09:27 / šaltinis: Pranešimas spaudai
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-23 09:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Šventę pradėjome žvakių šviesoje, lydimi šokio ir smuikų. Bandėme pažvelgti į ateinančius metus, klausėmės žvaigždžių prognozių, tikrinome sėkmę ir leidome sau patikėti netikėtumais. Tačiau kiekvienos magiškos istorijos svarbiausia dalis yra ne dekoracijos, muzika ar pranašystės. Ją kuria žmonės“, – į svečius, gausiai susirinkusius į rudens lygiadienio įkvėptą renginį restorano, švenčių ir konferencijų erdvėje „Siesta“, kreipėsi Ingrida Labutinienė.

Šventė Siestoje (nuotr. Erlendo Bartulio)
GALERIJA (91)

„Šventę pradėjome žvakių šviesoje, lydimi šokio ir smuikų. Bandėme pažvelgti į ateinančius metus, klausėmės žvaigždžių prognozių, tikrinome sėkmę ir leidome sau patikėti netikėtumais. Tačiau kiekvienos magiškos istorijos svarbiausia dalis yra ne dekoracijos, muzika ar pranašystės. Ją kuria žmonės“, – į svečius, gausiai susirinkusius į rudens lygiadienio įkvėptą renginį restorano, švenčių ir konferencijų erdvėje „Siesta“, kreipėsi Ingrida Labutinienė.

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11

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Taip netradiciškai, anot jos, nuspręsta pradėti naują renginių ir svetingumo sezoną.

(91 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šventė Siestoje

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Pakeliui į pajūrį

Pašnekovės teigimu, stengiantis išpildyti temą, buvo pasitelkta daug smulkių detalių – nuo floristo Modesto Vasiliausko sukurtos fotosienelės – instaliacijos iki kruopščiai suderinto „Siesta“ restorano virtuvės meistrų meniu.

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Viena iš netoli Kauno įsikūrusios vietos bendraturčių užsiminė besidžiaugianti, kad renginys buvo aktualus ir nuolatiniams svečiams, ir tiems, kurie „Siestoje“ lankėsi pirmą kartą.

„Galbūt ir čia slypi dalis mūsų magijos – esi prie vienos judriausių šalies arterijų, vedančių į pajūrį, tačiau vos pasukęs iš jos gali švęsti, susitikti, pabūti su šeima ir visai pamiršti, kad kažkur šalia skuba automobiliai“, – sako „Siestos“ bendraturtė.

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Ypatingos šventės vedėju tapti pakviestas dirbtinio intelekto įrankius meistriškai perpratęs Andrius Burba. Jam paskelbti vakaro pradžią padėjo styginių duetas „DuoViola“.

„Dirbtinis intelektas šiandien gali sukurti tekstą, vaizdą, muziką ir net gana įtikinamai imituoti žmogaus kūrybą. Tačiau yra dalykų, kurių technologijos vis dar nepakeičia – gyvo susitikimo, emocijos ir netikėtumo. Man atrodo, būtent iš jų ir gimsta tikroji magija. Ir šįkart jos tikrai netrūko“, – sakė renginio vedėjas A. Burba.

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Reikės išmokti

Renginyje apie artimiausią ateitį kalbėjęs meteorologas ir astrologas Naglis Šulija šįkart nesileido į konkrečias kitų metų prognozes, tačiau atkreipė dėmesį į, jo vertinimu, prasidedantį permainingą laikotarpį.

„Įeiname į labai didelio nestabilumo laikotarpį ir dabar reikės išmokti su tuo tvarkytis. Todėl visada sakau: jeigu būsime vieni kitiems truputį pagarbesni, geresni, padėsime vieni kitiems, tada viskas bus gerai – mes susitvarkysime“, – sakė N. Šulija.

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Vakaro tema atsikartojo ir dovanose. Sėkmė nusišypsojo net keliems svečiams, kuriems atsitiktinumas lėmė veriame.lt dovanas – gėlavandenius perlus, ametistą ir juodąjį turmaliną.

„Atėjau ir švęsti, ir pasveikinti, o išeinu su dovanomis!“, – emocijomis dalinosi dainininkė Donata Virbilaitė.

Įvairiose kultūrose akmenims ir mineralams nuo seno buvo suteikiamos simbolinės reikšmės, siejant juos su žmogaus savijauta, emocijomis ar apsauga. Ametistas tradiciškai siejamas su ramybe ir vidine pusiausvyra, juodasis turmalinas – su apsauga, o perlai – su tyrumu ir harmonija. Nors mokslas tokio specifinio mineralų poveikio žmogui nepatvirtina, jų simbolika iki šiol išlieka viena priežasčių, kodėl žmonės renkasi tam tikrus akmenis papuošalams.

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„Žmogus gali ateiti turėdamas konkrečią idėją, nuotrauką ar tiesiog norą pabandyti. Padedame pasirinkti medžiagas, suderinti spalvas ir detales, o toliau idėja pamažu įgauna formą. Galbūt ir čia galima įžvelgti šiek tiek šio vakaro magijos – pradžioje turi tik mažą akmenį, perlą ar sumanymą, o galiausiai savo rankose laikai tai, ko prieš tai dar nebuvo“, – pasakoja papuošalų kūrimo priemonių parduotuvės įkūrėja Jūratė Širmenienė.

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Iš miško pašonės

Magiškos istorijos temą pratęsė ir vakaro gėrimas. Svečiams buvo pasiūlytas Lietuvoje sukurtas „Lynxmonadas“ – gaivusis gėrimas su kanapių žiedais. Jo išskirtinumas prasideda lietuviškuose laukuose: gėrimui naudojamos kanapės ekologiškai auginamos Lietuvos ūkyje, šiaurinėje Labanoro miško pašonėje.

Iš ūkyje užaugintų ir išdžiovintų augalų ruošiama infuzija, suteikianti gėrimui būdingą kanapių skonį ir aromatą – jis tapo dar vienu būdu pažinti vietinę žaliavą kiek netikėtu pavidalu – kaip šiuolaikinio gėrimo ingredientą.

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Vakarą vainikavo magiškas „Bijola“ tortas bei projekto „Lietuvos balsas“ pusfinalininkė, nacionalinių „Eurovizijos“ atrankų dalyvė ir vokalo trenerė Jekaterina Fiodorova – Aika.

„Į „Siestą“ žmonės atvažiuoja dėl skirtingų priežasčių: vieni – dėl skonio ir naujų atradimų; kiti – pabūti su draugais, kolegomis ar šeima; dar kiti – dėl žalumos, ramybės, grožio, šilumos ir jaukumo. „Siestoje“ būna ramiai. Būna linksmai. Būna ir garsiai. Čia gimsta įspūdžiai, švenčiamos svarbios akimirkos, vyksta verslo susitikimai, užsimezga nauji kontaktai. Visa tai ir yra „Siesta“, – dėkodama svečiams už bendrystę sakė restorano, švenčių ir konferencijų erdvės bendraturtė Virginija Strumskienė.

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gustas
gustas
2026-09-23 09:47
...nesupratau, kuo jie taip džiaugiasi - ar tuo kad pinigų turi, ar tuo kad ubagų šalia nėra?...
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susirinko
susirinko
2026-09-23 09:48
būrys pajacų........................................
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sakykit
sakykit
2026-09-23 13:41
Koks yra rysys tarp mylymosios, suguloves, sugyventines, meiluzes?
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