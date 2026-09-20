Kaune nugriaudėjo stilingas vakarėlis: siautė ir garsūs Lietuvos veidai

Pirmiausia svečius pasveikino viešbučio direktorė Evelina Pangonienė, priminusi, kad didžiausia šio viešbučio stiprybė visada buvo čia besiburiantys žmonės.
Susirinko žinomi Lietuvos veidai
„Mes kartu su viešbučio komanda norime pasidžiaugti, kad mums jau šešeri, ir nuoširdžiai padėkoti jums – mūsų svečiams, klientams, savininkams, partneriams ir draugams. Jūsų pasitikėjimas, palaikymas ir gera energija padeda mums augti, kurti ir išsaugoti savo identitetą.“
Šeštojo gimtadienio vakarą viešbučio erdvės prisipildė ne tik šventinės nuotaikos, bet ir meno. Renginio metu pristatyta jaunojo menininko Petro Vaitiekūno paveikslų paroda tapo vienu ryškiausių vakaro akcentų. Jo darbai kvietė pažvelgti giliau, ieškoti savitų prasmių ir leistis į asmenines interpretacijas.
Dėmesys kylantiems kūrėjams čia nėra atsitiktinis, todėl Petro Vaitiekūno paroda natūraliai papildė gimtadienio šventės programą.
Vakaro kulminacija tapo Beatrich pasirodymas. Atlikėja į gimtadienio šventę įnešė dar daugiau energijos, o jos atliekami kūriniai ne vieną privertė niūniuoti kartu. Charizma, lengvas bendravimas su publika ir išskirtinis balsas sukūrė atmosferą, kuri dar ilgai nepaleido susirinkusiųjų.
Renginio pabaigoje viešbučio direktorė Evelina Pangonienė pakvietė svečius pakelti taures už praėjusius metus ir ateities planus.
„Dėkui, kad šį vakarą švenčiate kartu su mumis. Per šešerius metus tapome ne tik viešbučiu miesto centre, bet ir vieta, kur susitinka žmonės, idėjos, muzika bei kūryba. Kviečiu pakelti taures už šešis spalvingus metus, už naujas istorijas ir dar daugybę susitikimų!“
„Moxy Kaunas Center“ yra pirmasis šio prekės ženklo viešbutis Baltijos šalyse, priklausantis tarptautiniam „Marriott International“ tinklui.
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