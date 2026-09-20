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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kaune nugriaudėjo stilingas vakarėlis: siautė ir garsūs Lietuvos veidai

2026-09-20 15:00 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-20 15:00
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„Moxy Kaunas Center“ atšventė šeštąjį gimtadienį. Kauno centre esančiame viešbutyje tvyrojo visa tai, kuo jis gyvena kasdien – žmonės, muzika ir kūryba. Šventėje netrūko stilingų svečių, meno atradimų ir įkvepiančių pokalbių, o vakarui įsibėgėjus susirinkusiuosius savo balsu ir charizma užbūrė atlikėja Beatrich. Šventinį vakarą kartu minėjo ir renginių liūtu vadinamas Žilvinas Grigaitis.

Stilingiausias Kauno viešbutis atšventė šeštąjį gimtadienį (nuotr. Simonos Banevičienės)
GALERIJA (26)

„Moxy Kaunas Center“ atšventė šeštąjį gimtadienį. Kauno centre esančiame viešbutyje tvyrojo visa tai, kuo jis gyvena kasdien – žmonės, muzika ir kūryba. Šventėje netrūko stilingų svečių, meno atradimų ir įkvepiančių pokalbių, o vakarui įsibėgėjus susirinkusiuosius savo balsu ir charizma užbūrė atlikėja Beatrich. Šventinį vakarą kartu minėjo ir renginių liūtu vadinamas Žilvinas Grigaitis.

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Pirmiausia svečius pasveikino viešbučio direktorė Evelina Pangonienė, priminusi, kad didžiausia šio viešbučio stiprybė visada buvo čia besiburiantys žmonės.

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(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Stilingiausias Kauno viešbutis atšventė šeštąjį gimtadienį

Susirinko žinomi Lietuvos veidai

„Mes kartu su viešbučio komanda norime pasidžiaugti, kad mums jau šešeri, ir nuoširdžiai padėkoti jums – mūsų svečiams, klientams, savininkams, partneriams ir draugams. Jūsų pasitikėjimas, palaikymas ir gera energija padeda mums augti, kurti ir išsaugoti savo identitetą.“

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Šeštojo gimtadienio vakarą viešbučio erdvės prisipildė ne tik šventinės nuotaikos, bet ir meno. Renginio metu pristatyta jaunojo menininko Petro Vaitiekūno paveikslų paroda tapo vienu ryškiausių vakaro akcentų. Jo darbai kvietė pažvelgti giliau, ieškoti savitų prasmių ir leistis į asmenines interpretacijas.

Dėmesys kylantiems kūrėjams čia nėra atsitiktinis, todėl Petro Vaitiekūno paroda natūraliai papildė gimtadienio šventės programą.

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Vakaro kulminacija tapo Beatrich pasirodymas. Atlikėja į gimtadienio šventę įnešė dar daugiau energijos, o jos atliekami kūriniai ne vieną privertė niūniuoti kartu. Charizma, lengvas bendravimas su publika ir išskirtinis balsas sukūrė atmosferą, kuri dar ilgai nepaleido susirinkusiųjų.

Renginio pabaigoje viešbučio direktorė Evelina Pangonienė pakvietė svečius pakelti taures už praėjusius metus ir ateities planus.

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„Dėkui, kad šį vakarą švenčiate kartu su mumis. Per šešerius metus tapome ne tik viešbučiu miesto centre, bet ir vieta, kur susitinka žmonės, idėjos, muzika bei kūryba. Kviečiu pakelti taures už šešis spalvingus metus, už naujas istorijas ir dar daugybę susitikimų!“

„Moxy Kaunas Center“ yra pirmasis šio prekės ženklo viešbutis Baltijos šalyse, priklausantis tarptautiniam „Marriott International“ tinklui.

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Jo
Jo
2026-09-20 15:44
Daug žmonių ir vienas durnelis.
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Z1000
Z1000
2026-09-20 15:29
Tai kad klaunas tas grigad margasiknus pridurak hahaha
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