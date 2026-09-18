Iš legendinės dainininkės Veronikos Povilionienės – žinia

Vienintelės Lietuvoje vinilo plokštelių spaustuvės „Green Lakes Pressing“ leidybos padalinys „Green Repress“ išleido Veronikos Povilionienės „Antologiją“ kiek anksčiau – albumas buvo pristatytas 2026 m. Vilniaus knygų mugėje. Tačiau Veronikos sveikata tuomet neleido jai susitikti su gerbėjais ir klausytojais, todėl toks susitikimas rengiamas dabar.
Veronika Povilionienė dalijasi žinia
Ruošiant „Antologiją“ leidybai, iš daugiau nei 30 anksčiau išleistų V. Povilionienės albumų buvo atrinkti žymiausi, svarbiausi ir labiausiai jos įvairiapusę kūrybą atspindintys įrašai. Jie, patekę į 3 plokšteles, buvo sugrupuoti į 5 dalis: „Gražiausios giesmės“ – trumpas visų kūrybos etapų kaleidoskopas; „Su Petru Vyšniausku“ ir „Duetai“ plačiau nušviečia Veronikos bendradarbiavimą su kitais atlikėjais; „Akompanuoja orkestrai“ ir „Dainos už Lietuvos Laisvę“ atskleidžia atlikėjos dainų grožį, kai vokalui pritaria daugiainstrumenčiai kolektyvai.
Visų vinilų apipavidalinimai gausiai iliustruoti Veronikos nuotraukomis – nuo pat vaikystės iki solinių pasirodymų didžiausiose scenose. Visos trys plokštelės klausytojų patogumui parduodamos atskirai, bet ženkli tiražo dalis – tikriesiems Veronikos talento gerbėjams ir muzikos kolekcininkams – sukomplektuota į trigubą albumą standžioje kartono pakuotėje.
Susitikime su gerbėjais ir klausytojais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Konferencijų salėje V. Povilionienė papasakos „Antologijos“ kūrinių atsiradimo istorijas, atsakys į klausimus. Čia bus galime įsigyti vinilus, gauti dainininkės autografą ir įsiamžinti su ja. Ekrane taip pat bus parodytos V. Povilionienės koncertų ir Rimo Bružo sukurto dokumentinio filmo „Veronika“ ištraukos.
Šių metų Lietuvos muzikos apdovanojimuose M.A.M.A. Lietuvos folkloro mama pačių muzikantų vadinama V. Povilionienė buvo apdovanota už viso gyvenimo nuopelnus lietuviškai muzikai.
Metų pabaigoje dainininkė švęs garbingą 80 metų jubiliejų, todėl lapkričio 29 d. šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje planuojamas ir solinis V. Povilionienės koncertas!
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