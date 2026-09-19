Vilnių drebina romų festivalis „Gypsy Fest“: pasirodė ir dėmesį kausčiusi Raisa Šarkienė

Rugsėjo 19 d. 15 val. didžiulė ir spalvinga eisena pajudėjo nuo Rotušės pilies gatve, pasiekė Katedros aikštę ir judėa iki Kudirkos aikštės, kur vakare visų lauks ir nemokamas koncertas.
„Mūsų organizuojama tradicinė eisena visada sulaukia didžiulio dėmesio. Tai ne tik džiaugsmas vilniečių akims, bet ir galimybė susitikti gyvai, pabendrauti, susipažinti. Šiemet parengėme labai daug staigmenų. Eisenoje dalyvaus romų ansambliai, šokių kolektyvai, kurie paruošė įspūdingų pasirodymų.
Eisenoje bus ir judanti scena su muzika, mus lydės baikeriai ant motociklų. O eisenos svarbiausiu akcentu, žinoma, taps karieta su tikrais žirgais. Romai ir žirgai turi ypatingą ryšį ir simboliką, tad be to mes jau nebeįsivaizduojame savo renginio“, – su šypsena dar prieš renginį pasakojo vienas iš renginio organizatorių, Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvik.
Šiemet renginys vyksta Tautų mugės metu, tad mugės dalyviai visą dieną turi galimybę apsilankyti improvizuotame romų kampelyje.
„Čia bus galima susipažinti su romų kultūra iš arčiau per kulinarinį paveldą, romių rankdarbius. Kviesime paragauti tradicinių romų patiekalų, susipažinti su romų aprangos atributais ir tiesiog susipažinti. O didžiausi smalsuoliai galės netgi išsiburti ir sužinoti, kas laukia jų ateityje“, – sakė viena iš GYPSY FEST idėjos autorių, Baltijos regiono romių asociacijos vadovė Vaiva Poškaitė-Kovaliuk.
Miestiečius stebino mįslingomis žinutėmis
Vilniečių jau pamėgtas festivalis, skatinantis kovoti su stereotipais, kiekvienais metais skleidžia socialinę žinutę savo šūkiu. Šiemet organizatoriai nustebino ne vienu šūkiu, o net keliomis žinutėmis, kurios kvietė susimąstyti. Tai buvo padaryta dar prieš renginį, kai Vilniaus centre pasirodė mįslingos frazės. „Mus skiria tik tavo nuomonė“, „Kiekvienas, vaikštantis po saule, turi savo šešėlį“, „Skenuok savo stereotipus“, „Paveldėjai stereotipą? Nepalik jo vaikams“, – tokie ir panašūs užrašai neseniai stebino vilniečius miesto gatvėse.
Tai ir buvo ne kas kita, o festivalio „Gypsy Fest“ žinutės visuomenei su kvietimu atsikratyti stereotipų ir pažinti tikrus žmones. „Mes kiekvienais metais kviečiame visuomenę laužyti stereotipus, užduoti sau klausimus, net jeigu jie ir yra nepatogūs. Šie metai – ne išimtis. Įgyvendinę šią reklamos kampaniją sulaukėme daug atsiliepimų, klausimų.
Man tai labai svarbu, nes tokia yra festivalio misija – tai ne šiaip renginys ar koncertas, tai mūsų būdas prakalbinti visuomenę, parodyti, kad romai nėra mistinės būtybės ar išgalvoti personažai. Tai tokie patys žmonės su savo tradicijomis, jausmais, idėjomis ir mes visi esame lygiaverčiai Lietuvos piliečiai. Tautybė nėra etiketė. Tautybė yra mūsų išskirtinumas, o mus vienija bendros vertybės“, – sakė Ištvanas Kvik.
Vyks romų jaunimo konkursas „Romavision“
Renginio organizatoriai skelbia šiemet miestui padovanosiantys ir didžiulį nemokamą koncertą. Jis Kudirkos aikštėje vyks renginio dieną – rugsėjo 19 d. 18 val.
„Tokios žinomiausių romų ansamblių gausos Vilniaus centras dar nematė. Tai bus aukštos kokybės renginys, į kurį atvyksta žinomiausi atlikėjai ir grupės iš įvairių šalių. Laukiame svečių iš Latvijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos ir Serbijos. Scenoje pasirodys ir SARE ROMA su nauja, specialiai festivaliui sukurta programa, taip pat Konsuela Mačiulevičiūtė, šokių studija „Sultana“, „Pashe jag“ ir kiti.
Renginio vinimi taps jau trečius metus vyksiantis jaunųjų romų talentų konkursas – „Romavision“. Jau trečius metus organizuojame šį renginį, kuris kviečia jaunus romus peržengti komforto zonos ribas, lipti į didžiąją sceną ir parodyti savo talentą. Šiemet konkursas vėl susilaukė didžiulio jaunuolių susidomėjimo, o geriausią išrinks tarptautinė komisija, kurią sudarys tik nariai, turintys romų kraujo.
Šiemet parengėme daug veiklos, staigmenų, puikios muzikos ir aukštos klasės pasirodymų. Tad labai lauksime visų GYPSY FEST festivalyje, kur muzika tampa bus vienijančia kalba“, – pasakojo Vaiva Poškaitė-Kovaliuk.
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